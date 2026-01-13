Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Cuándo, dónde y cuánto cuesta asistir a la despedida de Yeison Jiménez?

La familia y el equipo de trabajo de Yeison Jiménez le rendirán un sentido homenaje de despedida al artista tras su partida.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Homenaje yeison jimenez
Equipo de Yeison Jiménez reveló detalles del homenaje al artista/AFP: Rodrigo Varela

El equipo de trabajo del cantante Yeison Jiménez reveló a los millones de fanáticos del artista detalles de lo que será la despedida del artistas tras su lamentable fallecimiento.

¿Cuándo y dónde se dará la despedida de Yeison Jiménez?

La familia y el equipo de trabajo del artista decidieron rendirle un sentido homenaje al cantante luego de su inesperada partida tras sufrir un accidente en una avioneta.

Yeison jimenez en el homenaje en bogota

"Con profundo respeto, informamos a los medios de comunicación, amigos y seguidores detalles sobre el homenaje público a Yeison Jiménez y su equipo, un espacio de encuentro para acompañar, honrar y despedir con cariño (...) Gracias por acompañarnos con amor, respeto y solidaridad", indicaron.

El homenaje se realizará en el Movistar Arena este miércoles 14 de enero.

Según indicaron serán dos jornadas de ingresos, la primera a partir de las 12:00 p.m. hasta las 4:00 p.m. y la segunda desde las 6:00 p.m. hasta las 10:00 p.m; ambas hasta completar aforo.

¿Cuánto cuesta asistir a la despedida de Yeison Jiménez?

El ingreso no tendrá ningún costos, pues será totalmente gratuito, pero por cada jornada se dejarán ingresar hasta completar aforo.

yeison jimenez detalles del homenaje

A través de un comunicado en las redes sociales del artista, el equipo de trabajo alertó acerca de algunas personas malintencionadas que están vendiendo boletas falsas para el homenaje, aclarando que el evento será gratuito y pidiendo que no se dejen engañar.

Cabe destacar que, está permitido el ingreso de mayores de 16 años con acompañante, no se permitirá el ingreso de personas en estado de embriaguez y no habrá venta de licor.

No se dejará ingresar dicho tipo de bebidas ni velas.

Por ahora, se conoce que el cuerpo del artista ya se encuentra en Bogotá luego de que captaran imágenes de la carroza fúnebre trasladando los restos del cantante.

Se espera que en la despedida estén presentes varios de sus colegas que han manifestado su profundo dolor tras su partida y miles de fanáticos que no han parado de lamentar el fallecimiento del cantante, a quien han llenado de mensajes de cariño y adiós agradeciendo por su legado.

