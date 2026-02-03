La presencia constante de la esposa de Luis Alfonso en conciertos y giras del cantante generó comentarios en redes. Ante las diferentes críticas que recibió en redes, Luisa Fernanda Pulgarín decidió pronunciarse y revelar porqué permanece junto al artista la mayor parte del tiempo.

¿Por qué critican a la esposa de Luis Alfonso?

En las últimas semanas, varios usuarios en redes sociales cuestionaron la presencia permanente de Luisa Fernanda Pulgarín en los conciertos de Luis Alfonso.

Algunos internautas afirmaron que su asistencia constante tendría relación con supuestos celos o con la intención de supervisar cada movimiento del artista durante sus presentaciones.

Luisa Pulgarín revela porqué acompaña a Luis Alfonso en todos sus eventos / (Foto de Buen día, Colombia)

Los comentarios se intensificaron luego de que circularan videos en plataformas digitales donde se ve al cantante interactuando con asistentes y colegas del medio musical. A partir de allí, surgieron especulaciones que señalaban a su esposa de querer controlar el entorno del intérprete.

Frente a estas versiones, Pulgarín decidió responder directamente y explicar los motivos reales de su presencia en cada evento.

¿Qué dijo Luisa Pulgarín, la esposa de Luis Alfonso?

A través de una transmisión en TikTok, Luisa Fernanda Pulgarín aclaró que su asistencia a conciertos y giras hace parte de sus funciones dentro de la empresa familiar. Según indicó, tiene un cargo definido que la obliga a estar pendiente de cada detalle.

“Yo hago mi trabajo y por eso tengo mi salario”, expresó.

Además, detalló que está a cargo del vestuario del cantante y del manejo de sus redes sociales, tareas que considera fundamentales en el desarrollo del proyecto musical.

Pulgarín también aseguró que no se considera una persona celosa y que su rol no está relacionado con vigilar al artista.

¿Qué pasó con Luis Alfonso y la artista Pau?

Las críticas aumentaron tras un video viral en el que Luis Alfonso interactuó con la artista Pau durante un evento. En redes sociales, algunos usuarios insinuaron que la situación habría generado incomodidad en su esposa.

Luisa Pulgarín asegura que no es celosa con Luis Alfonso / (Foto del Canal RCN)

Sin embargo, Pulgarín aseguró que estuvo presente en ese momento y que la interacción no fue exclusiva con una persona. Según explicó, el cantante compartió con varios asistentes y colegas, por lo que consideró que el contenido fue sacado de contexto.

“Las redes sociales sirven muchas veces para crear discordias innecesarias”, manifestó.

Mientras algunos seguidores respaldaron su versión y destacaron su participación activa en la empresa, otros continuaron cuestionando su presencia en los eventos. Por ahora, la pareja sigue enfocada en la gira de Luis Alfonso, mientras el debate permanece en redes sociales.