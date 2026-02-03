Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Esposa de Luis Alfonso reveló la verdadera razón por la que va a todos los conciertos: ¿celos?

Luisa Fernanda Pulgarín, esposa de Luis Alfonso, rompió el silenció para defenderse ante algunas críticas que recibió en redes.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Esposa de Luis Alfonso reveló la verdadera razón por la que va a todos los conciertos: ¿celos?
Esposa de Luis Alfonso recibió críticas por asistir a todos los conciertos del artista / (Foto de AFP)

La presencia constante de la esposa de Luis Alfonso en conciertos y giras del cantante generó comentarios en redes. Ante las diferentes críticas que recibió en redes, Luisa Fernanda Pulgarín decidió pronunciarse y revelar porqué permanece junto al artista la mayor parte del tiempo.

Artículos relacionados

¿Por qué critican a la esposa de Luis Alfonso?

En las últimas semanas, varios usuarios en redes sociales cuestionaron la presencia permanente de Luisa Fernanda Pulgarín en los conciertos de Luis Alfonso.

Algunos internautas afirmaron que su asistencia constante tendría relación con supuestos celos o con la intención de supervisar cada movimiento del artista durante sus presentaciones.

Luisa Pulgarín se defiende antes las criticas en redes
Luisa Pulgarín revela porqué acompaña a Luis Alfonso en todos sus eventos / (Foto de Buen día, Colombia)

Los comentarios se intensificaron luego de que circularan videos en plataformas digitales donde se ve al cantante interactuando con asistentes y colegas del medio musical. A partir de allí, surgieron especulaciones que señalaban a su esposa de querer controlar el entorno del intérprete.

Frente a estas versiones, Pulgarín decidió responder directamente y explicar los motivos reales de su presencia en cada evento.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Luisa Pulgarín, la esposa de Luis Alfonso?

A través de una transmisión en TikTok, Luisa Fernanda Pulgarín aclaró que su asistencia a conciertos y giras hace parte de sus funciones dentro de la empresa familiar. Según indicó, tiene un cargo definido que la obliga a estar pendiente de cada detalle.

“Yo hago mi trabajo y por eso tengo mi salario”, expresó.

Además, detalló que está a cargo del vestuario del cantante y del manejo de sus redes sociales, tareas que considera fundamentales en el desarrollo del proyecto musical.

Pulgarín también aseguró que no se considera una persona celosa y que su rol no está relacionado con vigilar al artista.

Artículos relacionados

¿Qué pasó con Luis Alfonso y la artista Pau?

Las críticas aumentaron tras un video viral en el que Luis Alfonso interactuó con la artista Pau durante un evento. En redes sociales, algunos usuarios insinuaron que la situación habría generado incomodidad en su esposa.

¿Qué pasó con Luis Alfonso y la artista Pau?
Luisa Pulgarín asegura que no es celosa con Luis Alfonso / (Foto del Canal RCN)

Sin embargo, Pulgarín aseguró que estuvo presente en ese momento y que la interacción no fue exclusiva con una persona. Según explicó, el cantante compartió con varios asistentes y colegas, por lo que consideró que el contenido fue sacado de contexto.

“Las redes sociales sirven muchas veces para crear discordias innecesarias”, manifestó.

Mientras algunos seguidores respaldaron su versión y destacaron su participación activa en la empresa, otros continuaron cuestionando su presencia en los eventos. Por ahora, la pareja sigue enfocada en la gira de Luis Alfonso, mientras el debate permanece en redes sociales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Sale a la luz fotografía de Thaliana, hija de Yeison Jiménez en su cumpleaños: ¿cómo luce? Yeison Jiménez

Sale a la luz fotografía de Thaliana, hija de Yeison Jiménez en su cumpleaños: ¿cómo luce?

Thaliana, hija de Yeison Jiménez está de cumpleaños y se dividen opiniones tras su parecido a su padre tras foto compartida.

Maluma recordó a Yeison Jiménez en redes sociales Maluma

Maluma recordó a Yeison Jiménez con un mensaje que no pasó desapercibido en redes

Maluma le dedicó un emotivo mensaje a Yeison Jiménez en redes sociales y su dedicatoria generó reacciones entre los seguidores.

David Guetta confirma el nacimiento de su cuarto hijo David Guetta

David Guetta sorprende al anunciar que fue padre a los 58 años y revela el nombre del bebé

El DJ anunció el nacimiento de su cuarto hijo Skyler y compartió imágenes inéditas en redes sociales.

Lo más superlike

Lorena Altamirano rompió el silencio y reveló cómo se siente tras salir de La casa de los famosos La casa de los famosos

Lorena Altamirano rompió el silencio y reveló cómo se siente tras salir de La casa de los famosos

Lorena Altamirano llamó la atención al revelar a quién, de La casa de los famosos Colombia, extrañará tras su eliminación.

Tragedia durante filmación en alta mar dejó un fallecimiento confirmado. Viral

Falleció un hombre durante filmación de serie televisiva en el mar: esto se sabe

Alexa y Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Alexa Torrex rompió el silencio tras su conflicto con Juanda Caribe y envió mensaje a su familia: "disculpen"

La esporotricosis: un hongo que puede transmitirse de gatos a humanos Salud y Belleza

¿Un hongo puede pasar de gatos a humanos? Descubre cómo se transmite y qué cuidados tener

¡Adiós a una actriz! Falleció importante figura del entretenimiento: ¿cuál fue su causa? Talento internacional

¡Adiós a una actriz! Falleció importante figura del entretenimiento: ¿cómo se confirmó?