ROA anunció su concierto en Colombia, y Juanes regresó al Festival Viña del Mar

ROA confirma fecha en Colombia dentro de su gira latinoamericana, mientras Juanes regresa al Festival de Viña del Mar tras 17 años.

Daniela Morales
Roa: concierto en Colombia y Juanes presentación en Viña del mar
Detalles del concierto de Roa en Colombia. Fotos de AFP

La música latina suma dos noticias relevantes en la misma semana. Por un lado, ROA anunció su primera gira por Latinoamérica, que incluye presentaciones en Colombia.

Por otro, Juanes regresó al Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar después de 17 años, protagonizando una de las noches más destacadas del evento.

¿Cuándo vendrá ROA a Colombia?

ROA fue nombrado Latin Artist on the Rise del mes de febrero por Billboard, un reconocimiento que coincide con una etapa de crecimiento sostenido. El artista agotó en pocas horas dos conciertos consecutivos en Puerto Rico, lo que marcó un hito en su carrera.

Tras ese éxito, confirmó el ROA LATAM Tour, una gira de 16 fechas que comenzará en abril y recorrerá países como Costa Rica, Panamá, Guatemala, Perú, Venezuela, Argentina, México y Colombia. En territorio colombiano se presentará en Bogotá, Barranquilla y Cali durante mayo.

El anuncio refuerza su expansión en la región. Además, el cantante viene de recibir el premio a Artista Revelación Masculino del Año en Premio Lo Nuestro y ha participado en colaboraciones con artistas de la nueva generación urbana, ampliando su presencia en plataformas digitales y mercados internacionales.

¿Cómo fue el regreso de Juanes a Viña del Mar?

Juanes volvió a presentarse en la Quinta Vergara tras 17 años de ausencia. Su espectáculo fue uno de los más comentados del Festival de Viña del Mar 2026 y obtuvo la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro, los principales reconocimientos que entrega el público del certamen.

El concierto incluyó un recorrido por sus canciones más conocidas y una participación especial de Mon Laferte en la interpretación de “Fotografía”. También destacó un momento acústico en el que el artista descendió del escenario para cantar junto al público.

El regreso a Viña coincidió con un momento clave en su carrera. Días antes había recibido un premio a la trayectoria y anunció el lanzamiento de su próximo álbum, además de confirmar una gira mundial con más de 50 fechas.

