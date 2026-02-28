Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Miembro de RBD revela recaída en sustancias tras reencuentro con la banda

Christian Chávez confesó que recayó en sustancias tras la gira de reencuentro de RBD.

Miembro de RBD revela recaída en sustancias tras reencuentro con la banda. (Foto Jeff Daly / AFP)

El esperado regreso de RBD marcó uno de los momentos más nostálgicos para toda una generación.

Sin embargo, detrás del éxito de la gira y la euforia de los fans, uno de sus integrantes atravesaba una batalla personal que pocos conocían.

¿Quién fue el miembro de RBD que recayó en sustancias?

Se trata de Christian Chávez, quien confesó recientemente que, tras finalizar la gira de reencuentro, sufrió una recaída en el consumo de sustancias alucinógenas.

El artista habló con honestidad sobre ese momento vulnerable y cómo decidió enfrentar la situación antes de que empeorara.

Christian explicó que, finalizando la gira y bajarle la intensidad del ritmo que implicaba volver a los escenarios con la agrupación, se encontró emocionalmente desbordado.

El cantante reveló que tomó la decisión de internarse voluntariamente en una clínica de rehabilitación en Malibú, California. Chávez entendió que necesitaba ayuda profesional para recuperar el control y priorizar su bienestar. Actualmente, asegura llevar un año y once meses en sobriedad.

Chávez también compartió que durante mucho tiempo utilizó las sustancias como una forma de evadir el dolor emocional y las secuelas de la discriminación que vivió por su orientación sexual. En su testimonio reconoció que no fue un camino sencillo y que incluso llegó a tener pensamientos autolesionantes en el pasado.

Christian Chávez confesó que recayó en sustancias tras la gira de reencuentro de RBD. (Foto Rodrigo Varela / AFP)

¿Sigue en contacto Christian Chávez con sus compañeros de banda?

El reencuentro de RBD fue uno de los eventos musicales más esperados por quienes crecieron viendo la telenovela Rebelde y escuchando las canciones del grupo. Sin embargo, después de la gira surgieron diferencias y tensiones internas relacionadas con temas legales y económicos que involucraron a algunos integrantes y a Maite Perroni.

En medio de ese panorama, Christian reveló que mantiene comunicación constante con Dulce María, quien actualmente está enfocada en su vida familiar y espera a su segundo hijo.

Por ahora, el artista aseguró que su prioridad es su proceso personal, el equilibrio emocional y la estabilidad mental. Aunque no descarta volver a los escenarios en el futuro, dejó claro que en este momento su energía está centrada en su recuperación y bienestar.

Christian Chávez reveló seguir en constante contacto con Dulce María.
Christian Chávez reveló seguir en constante contacto con Dulce María. (Foto Jeff Daly / AFP)
