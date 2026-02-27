En los últimos días, el mundo de la televisión se ha vestido de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de una importante integrante del Chavo del 8, una de las producciones más vistas a nivel internacional.

Por esta razón, internautas han enviado sentidos mensajes mediante las diferentes plataformas digitales acerca del importante legado que dejó la celebridad al ser una de las piezas clave de esta importante producción mexicana.

¿Quién fue la importante integrante del Chavo del 8 que falleció?

El nombre de Carmen Ochoa se ha convertido en centro de atención mediática mediante las distintas plataformas digitales no solo por destacarse por ser una importante productora y ser parte del equipo oficial del Chavo del 8, sino que también, por confirmarse su muerte.

¿Quién fue la integrante del Chavo del 8 que falleció? | Foto; Freepik

La noticia fue principalmente confirmada por parte de una publicación compartida por parte de ‘Chespirito’, en la que cuenta con más de 938 mil seguidores, quienes expresaron las siguientes palabras:

“Lamentamos profundamente la partida de Carmen Ochoa. Una profesional extraordinaria, pieza clave detrás de cámaras. Productora, directora y gran amiga. Gracias, Carmen, por tu talento, tu entrega y tu calidez. Tu huella queda para siempre en nuestra vecindad. Q.E.P.D.”, dice el comunicado oficial.

Con base en esto, Carmen Ochoa ha dividido múltiples opiniones por parte de los seguidores de Chespirito y El Chavo del 8 al cautivar con su gran participación como productora y ser indispensable en cuanto a las animaciones de estas.

¿Cómo despidió Édgar Vivar, ‘El señor Barriga’ a Carmen Ochoa?

Desde luego, Édgar Vivar, se ha convertido en uno de los actores mexicanos más destacados al demostrar su gran habilidad en el campo artístico, al darle vida a los personajes del ‘señor barriga’ y ‘ñoño’, en la telenovela El Chavo del 8.

Esto dijo Édgar Vuvar en su cuenta de X sobre muerte de Carmen Ochoa. | Foto: Freepik

Tras la inesperada muerte de Carmen Ochia, Édgar Vivar la despidió con emotividad recientemente en su cuenta oficial de X, anteriormente conocida como Twitter, en la que le expresó las siguientes palabras: