Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Isabella Ladera reveló a sus seguidores si mostrará el rostro de su bebé cuando nazca

Isabella Ladera ha respondido a sus seguidores si mostrará el rostro de su bebé en redes cuando nazca, sorprendiendo por su respuesta.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Isabella Ladera reveló si mostrará la cara de su bebé cuando nazca
Isabella Ladera sorprendió a sus seguidores al revelar si mostrará el rostro de su bebé cuando nazca. (Foto: Ivan Apfel/Getty Images/AFP)

La influencer venezolana Isabella Ladera ha respondido directamente a un seguidor en sus historias de Instagram si mostraría el rostro de su hijo o hija una vez nazca.

Artículos relacionados

¿Isabella Ladera mostrará el rostro de su bebé cuando nazca?

La empresaria y modelo Isabella Ladera está disfrutando su embarazo con gran entusiasmo y ha invitado a sus fans a hacerle preguntas sobre esta etapa de su vida.

Isabella Ladera, modelo venezolana
Isabella Ladera dio a conocer si revelará el rostro de su bebé en redes cuando nazca. (Foto: Ivan Apfel/Getty Images/AFP)

Durante una de estas dinámicas de preguntas y respuestas, un seguidor le consultó si tenía pensado mostrar el rostro de su bebé una vez naciera.

Ella sin dudarlo compartió una foto suya para responder afirmativamente, explicando que le encanta que sus seguidores sean parte de los momentos más especiales de su vida, incluido este significativo capítulo familiar.

Ay yo creo que chi, jajaja amo que se la vivan conmigo. Yo me enfoco en los bonitos siempre", escribió.

Artículos relacionados

¿Cuántos meses de embarazo tiene Isabella Ladera?

Isabella ha preferido no revelar públicamente cuántos meses de embarazo lleva, a pesar de que sí podría hacerlo.

En una dinámica de preguntas en Instagram explicó que, aunque conoce el tiempo de gestación, decidió no dar ese dato porque es algo que ella y su pareja, el modelo Hugo García, quieren mantener más reservado y alejado de comentarios tóxicos en redes sociales.

Esta elección forma parte de su enfoque por proteger algunos detalles íntimos de su proceso de maternidad, a pesar de que ha dejado ver que si mostrará el rostro de su bebé.

Isabella Ladera sorprendió a sus fans indicando si le mostrará el rostro a su bebé cuando nazca
Isabella Ladera confesó que no le gustaría revelar sus meses de gestación por prevenir comentarios tóxicos. (Foto: Giorgio Viera/AFP)

Artículos relacionados

¿Qué famosos no han revelado el rostro de sus hijos?

En el mundo del entretenimiento, no mostrar el rostro de los hijos en redes sociales es bastante común entre algunos famosos que prefieren resguardar la privacidad de sus pequeños.

Por ejemplo, Paola Jara y Jessi Uribe han optado por no publicar fotos claras del rostro de su pequeña hija Emilia al público.

De igual manera, parejas como Greeicy Rendón y Mike Bahía eligieron mantener en privado algunos detalles visuales de su bebé en los primeros meses, al igual que Valentina Ferrer y J Balvin.

Otras celebridades internacionales como Lele Pons y su esposo Guaynaa también habían ocultado el rostro de su hija antes de decidir mostrarla recientemente.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Importante humorista colombiano. Talento nacional

Reconocido comediante colombiano anuncia su retiro tras 4 décadas de trayectoria; ¿de quién se trata?

Humorista colombiano sorprendió al revelar en Qué hay pa' dañar Live que ya prepara su retiro tras una vida dedicada a los chistes.

La Liendra hizo una confesión sobre Cristian Montenegro, el hombre que tiene una familia de trapo Talento nacional

La Liendra dijo lo que piensa de Cristian Montenegro, quien tiene una familia con muñecos de trapo

La Liendra divide opiniones acerca de una confesión que hizo sobre Cristian Montenegro, quien tiene una familia de trapo.

Karina García revela las razones. Karina García

Karina García reveló las razones por las que no volvería a ser amiga de Mariana Zapata; esto dijo

Karina García explicó en ¿Qué hay pa' dañar? por qué decidió cerrar definitivamente su amistad con Mariana Zapata.

Lo más superlike

Exparticipante de La casa de los famosos se transformó el rostro y sorprendió con el resultado La casa de los famosos

Exparticipante de La casa de los famosos impacta con radical transformación en su rostro

Mira cómo quedó el ex de La casa de los famosos tras su procedimiento facial y qué cambios se realizó.

Así despidió Édgar Vivar, ‘señor barriga’ a integrante que falleció del Chavo del 8: esto dijo Talento internacional

Así despidió Edgar Vivar, ‘señor barriga’ a integrante que falleció del Chavo del 8: esto dijo

Joven promesa del béisbol fallece en choque cerca de su universidad Viral

¡Luto en el deporte! Joven promesa del béisbol fallece en trágico accidente

Salen a la luz fotos de Jenny López y Jhonny Rivera hace varios años con Yeison Jiménez: así lucían Jhonny Rivera

Salen a la luz fotos de Jenny López y Jhonny Rivera hace varios años con Yeison Jiménez: así lucían

Jenny López hizo confesión de su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significa lanzar el ramo de novia? Jhonny Rivera

Jenny López olvidó lanzar el ramo en su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significado tiene este gesto?