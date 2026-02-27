Isabella Ladera reveló a sus seguidores si mostrará el rostro de su bebé cuando nazca

La influencer venezolana Isabella Ladera ha respondido directamente a un seguidor en sus historias de Instagram si mostraría el rostro de su hijo o hija una vez nazca.

¿Isabella Ladera mostrará el rostro de su bebé cuando nazca?

La empresaria y modelo Isabella Ladera está disfrutando su embarazo con gran entusiasmo y ha invitado a sus fans a hacerle preguntas sobre esta etapa de su vida.

Isabella Ladera dio a conocer si revelará el rostro de su bebé en redes cuando nazca. (Foto: Ivan Apfel/Getty Images/AFP)

Durante una de estas dinámicas de preguntas y respuestas, un seguidor le consultó si tenía pensado mostrar el rostro de su bebé una vez naciera.

Ella sin dudarlo compartió una foto suya para responder afirmativamente, explicando que le encanta que sus seguidores sean parte de los momentos más especiales de su vida, incluido este significativo capítulo familiar.

Ay yo creo que chi, jajaja amo que se la vivan conmigo. Yo me enfoco en los bonitos siempre", escribió.

¿Cuántos meses de embarazo tiene Isabella Ladera?

Isabella ha preferido no revelar públicamente cuántos meses de embarazo lleva, a pesar de que sí podría hacerlo.

En una dinámica de preguntas en Instagram explicó que, aunque conoce el tiempo de gestación, decidió no dar ese dato porque es algo que ella y su pareja, el modelo Hugo García, quieren mantener más reservado y alejado de comentarios tóxicos en redes sociales.

Esta elección forma parte de su enfoque por proteger algunos detalles íntimos de su proceso de maternidad, a pesar de que ha dejado ver que si mostrará el rostro de su bebé.

Isabella Ladera confesó que no le gustaría revelar sus meses de gestación por prevenir comentarios tóxicos. (Foto: Giorgio Viera/AFP)

¿Qué famosos no han revelado el rostro de sus hijos?

En el mundo del entretenimiento, no mostrar el rostro de los hijos en redes sociales es bastante común entre algunos famosos que prefieren resguardar la privacidad de sus pequeños.

Por ejemplo, Paola Jara y Jessi Uribe han optado por no publicar fotos claras del rostro de su pequeña hija Emilia al público.

De igual manera, parejas como Greeicy Rendón y Mike Bahía eligieron mantener en privado algunos detalles visuales de su bebé en los primeros meses, al igual que Valentina Ferrer y J Balvin.

Otras celebridades internacionales como Lele Pons y su esposo Guaynaa también habían ocultado el rostro de su hija antes de decidir mostrarla recientemente.