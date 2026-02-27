Uno de los creadores de contenido digital más destacados del país es Carlos Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, quien se ha destacado por compartirles varios acontecimientos de su vida cotidiana a sus seguidores.

Además, el influenciador se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales acerca de un video que compartirá en sus redes sociales con Cristian Montenegro, el hombre que construyó su familia de trapo.

Así también, La Liendra dividió una ola de reacciones mediante las redes sociales acerca del próximo video que hará con Cristian Montenegro, quien se hizo viral al compartir la vida que tiene al construir con una familia de trapo.

Artículos relacionados Talento nacional Cambio de fechas: cancelan dos puentes festivos en Colombia tras modificaciones del calendario

¿Cuál fue la confesión que hizo La Liendra acerca de Cristian Montenegro?

Cabe destacar que La Liendra se ha destacado por compartirles varios acontecimientos de su vida cotidiana a sus seguidores mediante sus redes sociales, especialmente, por hacer blogs, entrevistas y todo tipo de contenidos.

Esto confesó la liendra de Cristian Montenegro. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, el influenciador ha dividido opiniones por parte de los internautas tras compartir mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de seis millones de seguidores, un video en el que expresó las siguientes palabras acerca de lo que hará con Cristian Montenegro próximamente:

“Parce, qué caso tan turbio y raro sobre este hombre que tiene la esposa e hijo de muñeca de trapo. Ya lo contacté. El documental sale el domingo, pero estoy tan asombrado con este caso que ya quiero que lo vean. He tenido conversaciones muy largas con esta persona por teléfono”, agregó La Liendra.

Por el momento, los internautas se encuentran bajo las expectativas del video que grabará La Liendra junto a Cristian Montenegro, quien ha sido viral por su caso al tener una familia con muñecos de trapo.

¿Cómo fue la participación de La Liendra en La casa de los famosos Colombia?

Así también, La Liendra se ha destacado mediante sus redes sociales en ser uno de los participantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, en la que ganó gran visibilidad.

Así fue la participación de La Liendra en La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Luego de su paso por el reality, el influenciador ha tenido la oportunidad en demostrar su gran talento para la creación de contenido digital.