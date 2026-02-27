Karina García reveló las razones por las que no volvería a ser amiga de Mariana Zapata; esto dijo

Karina García reveló las razones por las que no volvería a tener una amistad con la participante de La casa de los famosos Colombia 3, Mariana Zapata.

Karina García dijo que no sería amiga de Mariana Zapata nunca más. (Fotos Canal RCN)

Durante su visita al programa ¿Qué hay pa' dañar?, Sara Uribe tuvo la oportunidad de preguntarle lo que quisiera a Karina, quien es panelista junto a Néstor Parra y Roberto Velásquez.

Sara no dudó en indagar sobre el vínculo entre Karina y Mariana, un tema que ha estado marcado por controversias y rumores.

¿Qué pasó entre Karina García y Mariana Zapata?

Recordemos que ambas protagonizaron polémicas que involucraron al cantante de reguetón Blessd, quien supuestamente salió con Mariana mientras era pareja de Karina.

Además, Mariana aseguró que Karina había emprendido una campaña de desprestigio para impedir su ingreso al reality.

Estos episodios, sumados a las palabras de Sofía Avendaño durante su temporada, terminaron por fracturar la amistad.

¿Qué respondió Karina García sobre su vínculo con Mariana Zapata?

Karina explicó que nunca sería amiga de alguien que la traicionó y dejó claro que esas situaciones ya quedaron en el pasado y que no guarda rencores.

Reconoció que quiso mucho a Mariana y que compartieron recuerdos valiosos, pero que es mejor que cada una siga su propio camino. Según Karina, la distancia es lo más sano entre ambas.

Mientras tanto, Mariana continúa en competencia dentro de la casa más famosa del país.

Tras conocerse la placa parcial de nominados, los participantes se preparan para la prueba de beneficio y castigo.

En esta ocasión, deberán enfrentarse por equipos en un reto de relevos que exige concentración y coordinación: seguir el recorrido de una pelota por un circuito mientras arman una palabra, todo con la dificultad de moverse usando aletas de buceo.

El equipo que acumule más puntos en cinco rondas obtendrá un beneficio que se revelará en la gala de esta noche.

