Influenciador colombiano se defendió tras acusaciones de su expareja: "Yo por mi bebé sí respondo"

Los creadores de contenido Katy Cardona, conocida como La blanquita, y Deiby Ruíz han causado furor al exponer públicamente las razones que los llevaron a terminar su relación de 10 años.

¿Qué dijo La blanquita tras su ruptura con Deiby Ruiz?

La ruptura ha sido todo menos silenciosa, pues ambos han decidido ventilar en redes sociales los detalles de su separación, generando un debate que no deja de crecer entre sus seguidores.

La blanquita, a través de sus plataformas digitales, expresó que Deiby no ha respondido de manera adecuada con la manutención de su hijo de dos años.

La influenciadora asegura que durante la separación conoció realmente quién era su expareja.

Katy enfatizó que, independientemente de lo ocurrido entre ellos, su hijo no tiene la culpa y merece estabilidad.

¿Cómo respondió Deiby Ruiz ante las acusaciones de su expareja La Blanquita?

Por su parte, Deiby no se quedó callado y respondió con pruebas en redes sociales. Compartió conversaciones con Katy en las que demuestra que sí atiende las necesidades del niño y que, aunque considera exagerada la suma que ella exige, siempre envía dinero semanalmente.

Deiby acompañó la publicación con un mensaje en el que dejó claro que no le duele invertir en su hijo, pues lo más importante para él es que el pequeño esté bien, lejos de los conflictos de los adultos.

“Yo por mi bebé sí respondo”, escribió Deiby Ruiz en su publicación.

La cifra de seis millones mensuales que, según Katy, Deiby quiere fijar como cuota, ha generado controversia en las plataformas digitales.

Algunos internautas consideran que la suma es suficiente para cubrir los gastos de un niño, mientras otros creen que la madre busca aprovecharse de la situación.

Ambos creadores de contenido habían construido una narrativa de pareja sólida y feliz en redes sociales.

La ruptura, acompañada de acusaciones públicas, ha generado un contraste fuerte con la imagen que proyectaban.

La audiencia sigue atenta a cada publicación, esperando nuevos detalles o posibles acuerdos, ya que Katy dijo que no quería llevar esta situación a instancias legales.