Karina García y Sara Uribe hablaron sin filtros sobre la sanción que recibió Valentino Lázaro

Karina García y Sara Uribe dieron sus impresiones en ¿Qué hay pa' dañar? sobre la sanción que recibió Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia 3.

Karina García y Sara Uribe creen que Valentino se fortalecerá en las votaciones. (Fotos Canal RCN)

¿Qué opinaron Karina García y Sara Uribe sobre la sanción de Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia 3?

Durante la conversación junto a Néstor Parra y Roberto Velásquez, Karina y Sara hablaron del tenso momento que protagonizó el creador de contenido en la actividad de las etiquetas, liderada por la visitante Melissa Gate.

Durante la dinámica, Valentino y Alexa Torrex comenzaron un fuerte cruce de palabras que escaló hasta romper las reglas del juego.

El episodio se volvió inolvidable cuando, en medio de la discusión, Alexa le dijo a Valentino que le faltaban pantalones para sostener sus declaraciones.

Él respondió bajando su pantalón hasta los tobillos, un gesto que dejó a todos los presentes sorprendidos.

¿Cuál fue la sanción que recibió Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia 3?

La escena marcó un antes y un después en la convivencia, pues el Jefe decidió sancionarlo enviándolo directamente a la placa de nominados, sin posibilidad de ser salvado.

Además, si logra permanecer en la competencia, quedará automáticamente nominado la siguiente semana.

Ambas coincidieron en que la reacción de Valentino fue desmedida y que el castigo era necesario para mantener el orden dentro de la casa.

Karina señaló que el creador de contenido cruzó un límite que no debía sobrepasar, mientras que Sara resaltó que esta situación puede fortalecer al influenciador en las votaciones, palabras que fueron respaldadas por Nestor.

Sin embargo, Roberto opinó todo lo contrario, alegando que este conflicto puede jugarle en contra a Valentino que ya tiene a varios fandoms de sus compañeros en contra.

Para ellos, la decisión del Jefe no solo fue un correctivo, sino también un mensaje contundente para todos los participantes: la competencia exige disciplina y autocontrol.

Mientras tanto, la visita de Melissa Gate continúa generando giros inesperados en la convivencia. Sus actividades han puesto a prueba la paciencia de los participantes y han destapado emociones intensas en la telenovela de la vida real.

Esta noche se conocerá la placa definitiva y también el salvado por Alexa Torrex, quien le quitó ese poder al líder Campanita.