Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano sorprendió al comparar a su hijo Emiliano con Jessi Uribe: esta es la razón

Aida Victoria Merlano compartió un video de Emiliano y la inesperada comparación con Jessi Uribe llamó la atención en redes.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Aida Victoria revoluciona las redes.
Aida Victoria revoluciona las redes al comparar a su hijo Emiliano con Jessi Uribe. (Fotos Canal RCN)

Aida Victoria Merlano causó revuelo en redes sociales al comparar a su hijo Emiliano con el cantante de música popular Jessi Uribe.

Aida Victoria Merlano causa risas.
Aida Victoria Merlano causa risas en redes junto a su hijo Emiliano. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Por qué Aida Victoria Merlano comparó a su hijo Emiliano con Jessi Uribe?

La creadora de contenido compartió en sus historias de Instagram un momento que generó risas en sus seguidores.

En el video se le puede ver al pequeño Emiliano vestido con una chaqueta azul y un pantalón ajustado.

La influenciadora no dudó en asegurar que vestido así se parecía a Jessi. Aida acompañó el video diciendo que tanto que se la montó al cantante por vestir con ropa pegada y ajustada para ahora estar dándole ese estilo a su hijo.

“Tanto montársela a Jessi Uribe pa’ copiarle la moda” escribió Aida Victoria Merlano en su publicación.

¿Cómo reaccionó Jessi Uribe a la historia de Aida Victoria Merlano comparándolo con su hijo Emiliano?

El cantante no tardó en responder con humor. Compartió la historia de Aida en sus propias redes sociales y agregó emojis de risa, mostrando que se tomó la situación con total naturalidad.

Jessi, quien también vive la experiencia de la paternidad junto a Paola Jara, se encuentra disfrutando de los primeros meses de su hija Emilia.

Artículos relacionados

La pareja ha mostrado con emoción los avances en el crecimiento de la pequeña, como su primer peinado y su primer paseo familiar.

Mientras Aida celebra la soltería y la plenitud de ser mamá primeriza, Jessi y Paola comparten la alegría de criar juntos a su hija.

La influenciadora también aprovechó para responder a quienes la critican por supuestamente haber perdido su figura.

Con ironía y seguridad, publicó videos bailando y mostrando su abdomen plano, asegurando que está lista para tener tres hijos más si así lo decide.

Aida Victoria Merlano ha dejado claro que su prioridad es Emiliano y que la soltería le resulta atractiva en este momento de su vida.

Artículos relacionados

En paralelo, Paola Jara también ha sido blanco de comentarios sobre su físico a tan solo tres meses de haber dado a luz.

La cantante, lejos de entrar en polémicas, respondió con una sola fotografía en ropa de baño, presumiendo sus curvas y dejando ver que se encuentra muy disciplinada con los cuidados postparto.

Aida Victoria Merlano asegura que su hijo se parece a Jessi Uribe.
Aida Victoria Merlano asegura que su hijo se parece a Jessi Uribe cuando lo visten con ropa ajustada. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Katy Cardona y Deiby Ruiz revelan detalles. Talento nacional

Influenciador colombiano se defendió tras acusaciones de su expareja: "Yo por mi bebé sí respondo"

Reconocida pareja de influenciadores causó revuelo al exponer detalles de su ruptura y acusaciones sobre la manutención de su hijo.

Ignacio Baladán sorprende al decir que es “therian”: este es el animal con el que se identifica La Segura

Ignacio Baladán sorprende al decir que es “therian”: este es el animal con el que se identifica

Ignacio Baladán se declaró como un "therian" en un video y desató risas y dudas en redes.

Nicolás Arrieta sorprende a sus fans mostrándoles las cartas de amor que le enviaba a su novia con mala letra Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta revela a sus fans las cartas de amor que le escribía a su novia con mala letra

Nicolás Arrieta compartió con sus seguidores las cartas románticas que le enviaba a su novia, avergonzándose por su mala letra.

Lo más superlike

Reacciones y memes tras la primera noche de amor entre Alejo y Yuli en La Casa de los Famosos 3 Alejandro Estrada

Reacciones y memes tras la primera noche de amor entre Alejo y Yuli en La Casa de los Famosos 3

Alejandro Estrada y Yuli Ruiz se dejaron llevar por la emoción en La casa de los famosos Col, algunos memes de este encuentro.

¡Duelo en redes! Falleció influenciadora tras complicaciones en un procedimiento: ¿quién? Talento nacional

¡Duelo en redes! Falleció influenciadora tras complicaciones en un procedimiento: ¿quién?

Salen a la luz fotos de Jenny López y Jhonny Rivera hace varios años con Yeison Jiménez: así lucían Jhonny Rivera

Salen a la luz fotos de Jenny López y Jhonny Rivera hace varios años con Yeison Jiménez: así lucían

Influencers

Reconocida influencer vivió un momento de terror luego de que un fan entrara a su casa

Jenny López hizo confesión de su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significa lanzar el ramo de novia? Jhonny Rivera

Jenny López olvidó lanzar el ramo en su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significado tiene este gesto?