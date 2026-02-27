Aida Victoria Merlano sorprendió al comparar a su hijo Emiliano con Jessi Uribe: esta es la razón

Aida Victoria Merlano causó revuelo en redes sociales al comparar a su hijo Emiliano con el cantante de música popular Jessi Uribe.

Aida Victoria Merlano causa risas en redes junto a su hijo Emiliano. (Foto Canal RCN)

¿Por qué Aida Victoria Merlano comparó a su hijo Emiliano con Jessi Uribe?

La creadora de contenido compartió en sus historias de Instagram un momento que generó risas en sus seguidores.

En el video se le puede ver al pequeño Emiliano vestido con una chaqueta azul y un pantalón ajustado.

La influenciadora no dudó en asegurar que vestido así se parecía a Jessi. Aida acompañó el video diciendo que tanto que se la montó al cantante por vestir con ropa pegada y ajustada para ahora estar dándole ese estilo a su hijo.

“Tanto montársela a Jessi Uribe pa’ copiarle la moda” escribió Aida Victoria Merlano en su publicación.

¿Cómo reaccionó Jessi Uribe a la historia de Aida Victoria Merlano comparándolo con su hijo Emiliano?

El cantante no tardó en responder con humor. Compartió la historia de Aida en sus propias redes sociales y agregó emojis de risa, mostrando que se tomó la situación con total naturalidad.

Jessi, quien también vive la experiencia de la paternidad junto a Paola Jara, se encuentra disfrutando de los primeros meses de su hija Emilia.

La pareja ha mostrado con emoción los avances en el crecimiento de la pequeña, como su primer peinado y su primer paseo familiar.

Mientras Aida celebra la soltería y la plenitud de ser mamá primeriza, Jessi y Paola comparten la alegría de criar juntos a su hija.

La influenciadora también aprovechó para responder a quienes la critican por supuestamente haber perdido su figura.

Con ironía y seguridad, publicó videos bailando y mostrando su abdomen plano, asegurando que está lista para tener tres hijos más si así lo decide.

Aida Victoria Merlano ha dejado claro que su prioridad es Emiliano y que la soltería le resulta atractiva en este momento de su vida.

En paralelo, Paola Jara también ha sido blanco de comentarios sobre su físico a tan solo tres meses de haber dado a luz.

La cantante, lejos de entrar en polémicas, respondió con una sola fotografía en ropa de baño, presumiendo sus curvas y dejando ver que se encuentra muy disciplinada con los cuidados postparto.