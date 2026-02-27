Bad Bunny es captado con Gabriela Berlingeri y crecen rumores de reconciliación | VIDEO

El cantante Bad Bunny vuelve a estar en el centro de la conversación, esta vez no por un lanzamiento musical sino por su vida personal.

En medio de su gira internacional, el artista fue visto en una playa de Australia acompañado de Gabriela Berlingeri, lo que reactivó los rumores sobre una posible reconciliación.

Bad Bunny es captado con Gabriela Berlingeri y crecen rumores de reconciliación. (Foto Harry How / AFP) (Foto Steven Simione / AFP)

¿Qué pasa en el video de Bad Bunny con Gabriela Berlingeri?

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y rápidamente se volvieron virales. En los videos se observa a ambos compartiendo un momento en la playa. Ella entra al mar mientras él permanece en la arena observándola. Posteriormente, se les ve retirándose juntos del lugar.

El clip no muestra gestos afectivos evidentes, pero sí evidencia que estaban juntos en un contexto relajado y privado. Para muchos seguidores, el simple hecho de verlos compartiendo tiempo fue suficiente para especular sobre un posible regreso.

No es la primera vez que se les ve coincidir en los últimos meses. Gabriela acompañó al artista a los Premios Grammy y también estuvo presente durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX. Además, han sido captados en otros encuentros fuera de Puerto Rico y Estados Unidos.

¿Bad Bunny y Gabriela Berlingeri regresaron?

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido una reconciliación. Su relación se hizo pública en 2020, aunque se conocieron en 2017 en un restaurante en Puerto Rico. Durante años mantuvieron su vínculo con bajo perfil.

En 2022 comenzaron las señales de distanciamiento y, hacia finales de ese año, el cantante fue relacionado con Kendall Jenner, lo que muchos interpretaron como el cierre definitivo de su historia con Gabriela.

Bad Bunny tuvo una relación sentimental con Kendall Jenner en 2023. (Foto KEVORK DJANSEZIAN / AFP)

Tras la difusión de los videos en Australia, las redes sociales se dividieron. Algunos usuarios celebran la posibilidad de que hayan retomado su relación y aseguran que ella es “el amor de su vida”.

Otros, en cambio, le piden a Gabriela que se aleje, argumentando que podría tratarse de una relación poco sana y cuestionando las supuestas vinculaciones del artista con otras mujeres.

Las recientes imágenes en Australia reabrieron la discusión, pero por ahora no hay declaraciones oficiales que confirmen si retomaron su relación o simplemente mantienen una cercanía amistosa.