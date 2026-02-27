Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Bad Bunny es captado con Gabriela Berlingeri y crecen rumores de reconciliación | VIDEO

Bad Bunny fue visto con Gabriela Berlingeri en Australia y reavivó rumores de reconciliación en redes.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Bad Bunny y Gabriela Berlingeri reaparecen juntos y desatan rumores de regreso
Bad Bunny y Gabriela Berlingeri reaparecen juntos y desatan rumores de regreso. (Foto Steven Simione / AFP) (Foto Jon Kopaloff / AFP)

El cantante Bad Bunny vuelve a estar en el centro de la conversación, esta vez no por un lanzamiento musical sino por su vida personal.

Artículos relacionados

En medio de su gira internacional, el artista fue visto en una playa de Australia acompañado de Gabriela Berlingeri, lo que reactivó los rumores sobre una posible reconciliación.

Bad Bunny es captado con Gabriela Berlingeri y crecen rumores de reconciliación
Bad Bunny es captado con Gabriela Berlingeri y crecen rumores de reconciliación. (Foto Harry How / AFP) (Foto Steven Simione / AFP)

¿Qué pasa en el video de Bad Bunny con Gabriela Berlingeri?

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y rápidamente se volvieron virales. En los videos se observa a ambos compartiendo un momento en la playa. Ella entra al mar mientras él permanece en la arena observándola. Posteriormente, se les ve retirándose juntos del lugar.

El clip no muestra gestos afectivos evidentes, pero sí evidencia que estaban juntos en un contexto relajado y privado. Para muchos seguidores, el simple hecho de verlos compartiendo tiempo fue suficiente para especular sobre un posible regreso.

Artículos relacionados

No es la primera vez que se les ve coincidir en los últimos meses. Gabriela acompañó al artista a los Premios Grammy y también estuvo presente durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX. Además, han sido captados en otros encuentros fuera de Puerto Rico y Estados Unidos.

¿Bad Bunny y Gabriela Berlingeri regresaron?

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido una reconciliación. Su relación se hizo pública en 2020, aunque se conocieron en 2017 en un restaurante en Puerto Rico. Durante años mantuvieron su vínculo con bajo perfil.

En 2022 comenzaron las señales de distanciamiento y, hacia finales de ese año, el cantante fue relacionado con Kendall Jenner, lo que muchos interpretaron como el cierre definitivo de su historia con Gabriela.

Bad Bunny tuvo una relación sentimental con Kendall Jenner en 2023.
Bad Bunny tuvo una relación sentimental con Kendall Jenner en 2023. (Foto KEVORK DJANSEZIAN / AFP)

Artículos relacionados

Tras la difusión de los videos en Australia, las redes sociales se dividieron. Algunos usuarios celebran la posibilidad de que hayan retomado su relación y aseguran que ella es “el amor de su vida”.

Otros, en cambio, le piden a Gabriela que se aleje, argumentando que podría tratarse de una relación poco sana y cuestionando las supuestas vinculaciones del artista con otras mujeres.

Las recientes imágenes en Australia reabrieron la discusión, pero por ahora no hay declaraciones oficiales que confirmen si retomaron su relación o simplemente mantienen una cercanía amistosa.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Katy Cardona y Deiby Ruiz revelan detalles. Talento nacional

Influenciador colombiano se defendió tras acusaciones de su expareja: "Yo por mi bebé sí respondo"

Reconocida pareja de influenciadores causó revuelo al exponer detalles de su ruptura y acusaciones sobre la manutención de su hijo.

Ignacio Baladán sorprende al decir que es “therian”: este es el animal con el que se identifica La Segura

Ignacio Baladán sorprende al decir que es “therian”: este es el animal con el que se identifica

Ignacio Baladán se declaró como un "therian" en un video y desató risas y dudas en redes.

Nicolás Arrieta sorprende a sus fans mostrándoles las cartas de amor que le enviaba a su novia con mala letra Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta revela a sus fans las cartas de amor que le escribía a su novia con mala letra

Nicolás Arrieta compartió con sus seguidores las cartas románticas que le enviaba a su novia, avergonzándose por su mala letra.

Lo más superlike

Reacciones y memes tras la primera noche de amor entre Alejo y Yuli en La Casa de los Famosos 3 Alejandro Estrada

Reacciones y memes tras la primera noche de amor entre Alejo y Yuli en La Casa de los Famosos 3

Alejandro Estrada y Yuli Ruiz se dejaron llevar por la emoción en La casa de los famosos Col, algunos memes de este encuentro.

¡Duelo en redes! Falleció influenciadora tras complicaciones en un procedimiento: ¿quién? Talento nacional

¡Duelo en redes! Falleció influenciadora tras complicaciones en un procedimiento: ¿quién?

Salen a la luz fotos de Jenny López y Jhonny Rivera hace varios años con Yeison Jiménez: así lucían Jhonny Rivera

Salen a la luz fotos de Jenny López y Jhonny Rivera hace varios años con Yeison Jiménez: así lucían

Influencers

Reconocida influencer vivió un momento de terror luego de que un fan entrara a su casa

Jenny López hizo confesión de su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significa lanzar el ramo de novia? Jhonny Rivera

Jenny López olvidó lanzar el ramo en su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significado tiene este gesto?