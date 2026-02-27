Ignacio Baladán sorprende al decir que es “therian”: este es el animal con el que se identifica

El chef uruguayo Ignacio Baladán, pareja de la creadora de contenido La Segura, volvió a generar conversación en redes sociales tras publicar un video en el que hizo una confesión inesperada que rápidamente se volvió viral.

A través de sus plataformas digitales, Baladán compartió un clip en el que aseguró identificarse como “therian”, un término que despertó curiosidad entre sus seguidores y provocó una ola de comentarios.

El inesperado anuncio de Ignacio Baladán que generó miles de comentarios. (Foto Canal RCN)

¿Con qué animal se identifica Ignacio Baladán?

En el video, el chef aparece usando una máscara de lobo justo en el momento en que revela que se considera un “therian”.

Antes de mencionarlo directamente, comienza a sonar la canción “Lobo domesticado” de Joan Sebastián, dejando claro —desde el inicio— cuál es el animal con el que dice identificarse.

Mientras Baladán realiza tareas domésticas, específicamente lava platos y utensilios, La Segura aparece dándole indicaciones sobre cómo hacerlo correctamente y señalando que no está limpiando bien. La dinámica refuerza la idea del “lobo domesticado”, combinando el audio con la situación cotidiana.

No es la primera vez que publican este tipo de clips en los que exageran escenas del hogar para generar interacción. Este tipo de videos les ha permitido consolidar un estilo propio que sus seguidores reconocen fácilmente.

La publicación acumuló rápidamente miles de reacciones. Muchos usuarios resaltaron la química entre ambos y celebraron el sentido del humor que comparten en sus videos. Otros, en cambio, se enfocaron en preguntar qué significa exactamente el término “therian”, ya que no todos estaban familiarizados con el concepto.

Hasta el momento, el video supera los 43,9 mil “me gusta” y suma más de 900 comentarios, cifras que confirman el alcance y la conversación que generó el clip en pocas horas.

¿Qué es un therian?

El término “therian” (o teriano) se utiliza para describir a una persona que se identifica, a nivel espiritual o psicológico, con un animal no humano. Esta identificación implica sentir una conexión profunda con una especie específica, conocida como “teriotipo”.

No se trata de una transformación física ni de la creencia literal de ser un animal, sino de una experiencia de identidad personal que algunas personas expresan dentro de comunidades en línea.

En el caso de Baladán, el video fue interpretado por la mayoría como una broma dentro de la dinámica que mantiene con su pareja, más que como una declaración formal.