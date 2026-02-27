Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Segura causó revuelo al revelar a su hijo en una situación comprometedora

La Segura reaccionó con humor al ver a su hijo Lucca en una situación comprometedora con dos niñas.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
La Segura causó revuelo al mostrar a su hijo Lucca rodeado de niñas
La Segura causó revuelo al mostrar a su hijo Lucca rodeado de niñas. (Foto Canal RCN)

La creadora de contenido La Segura volvió a generar conversación en redes sociales tras compartir una historia relacionada con su hijo Lucca.

Lo que parecía una escena cotidiana terminó convirtiéndose en un momento que tomó con humor y que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

Lucca ya tiene pretendientes y La Segura no lo puede creer
Lucca ya tiene pretendientes y La Segura no lo puede creer. (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo La Segura sobre Lucca y sus nuevas amigas?

En sus historias, la influencer publicó una fotografía en la que se ve al pequeño sentado en un carro negro acompañado por dos niñas.

La imagen fue acompañada por el audio “Soy el jefe del jefe”, lo que dejó claro el tono divertido con el que decidió mostrar la situación.

Según relató, la escena ocurrió cuando regresó de trabajar y se encontró con la inesperada imágen: su hijo compartiendo en el vehículo con dos nuevas amigas. Lucca que ni siquiera ha cumplido un año y ya parece estar rodeado de niñas.

“La nana lo tenía con dos chicas, en un carro [...] Ya tengo amiguitos nuevos para mi hijo”, compartió la creadora de contenido.

Sus palabras no fueron una queja literal, sino una reacción jocosa que sus seguidores interpretaron como una muestra del estilo cercano y espontáneo que la caracteriza.

La publicación generó múltiples comentarios, muchos de ellos bromeando sobre el futuro del pequeño y otros destacando lo rápido que crecen los hijos.

La influencer también mencionó que, desde que se mudaron a su nueva casa, Lucca ha comenzado a interactuar con más niños del entorno, lo que ha ampliado su círculo social a muy corta edad.

¿Qué hará La segura por el cumpleaños de su hijo Lucca?

En medio de la anécdota, la creadora aprovechó para contar que ya está planeando la celebración del primer año de vida de Lucca. Sin embargo, aclaró que no tiene intención de organizar una fiesta demasiado grande.

Explicó que, al tratarse de su primer cumpleaños, el niño probablemente no lo recordará, por lo que prefiere reservar una celebración más amplia para cuando cumpla dos años. Aun así, aseguró que sí realizará un festejo especial para conmemorar la fecha y compartir el momento con personas cercanas.

“El primer año sí se lo pensamos celebrar, pero la fiesta grande [...] se lo queremos hacer a los dos años. Siento que en el primer año no disfrutan tanto, todavía no se tiran del techo, o sea, quiero que él cuando cumpla sus dos años y le hagamos el gran fiestón, ya esté en edad de recordar por lo menos la fiesta y que no sean los adultos los que disfrutemos”, dijo.

La Segura ya se encuentra planeando el primer cumpleaños de su hijo Lucca.
La Segura ya se encuentra planeando el primer cumpleaños de su hijo Lucca. (Foto Gladys Vega / AFP)
