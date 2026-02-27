Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así lucía Jenny López, la esposa de Jhonny Rivera, cuando conoció a Paola Jara siendo una niña

Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, ha causado sensación en redes, luego de que saliera a la luz una foto de su niñez junto a Paola Jara.

Una foto de Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, junto a Paola Jara cuando era una niña, generó reacciones en redes. (Fotos: Canal RCN)

Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, ha llamado la atención en redes sociales luego de que saliera a la luz una foto de su niñez junto a Paola Jara, generando todo tipo de reacciones.

¿Cuál es la foto de Jenny López junto a Paola Jara cuando era niña?

Jenny López sigue acaparando las miradas en redes sociales tras casarse el pasado domingo 22 de febrero con el cantante payanés Jhonny Rivera, a quien le lleva aproximadamente treinta años.

Jhonny Rivera, cantante de música popular
Jhonny Rivera se casó con Jenny López el pasado 22 de febrero en Arabia, Risaralda. (Foto: Canal RCN)

Este revuelo ha llevado a que los usuarios rescaten fotos de la joven cuando era apenas una niña, mostrando su admiración por grandes figuras de la música popular, entre ellas Paola Jara.

Una de las imágenes más comentadas, compartida en Instagram, muestra a Jenny con unos 13 años posando junto a la intérprete de "Mala mujer", sosteniendo un disco de la cantante.

En la foto, la joven sonríe con brackets, dejando en evidencia los retoques estéticos que luce actualmente, provocando numerosos comentarios de los usuarios, quienes además aprovecharon para hablar de Paola Jara.

¿Cómo reaccionaron en redes sociales a la foto de Jenny López cuando era una niña junto a Paola Jara?

Algunos usuarios comentaron que Jenny parecía la hija de la artista paisa, y no faltaron quienes señalaron que Paola Jara también lucía casi irreconocible.

Por otro lado, varios internautas centraron su atención en los retoques estéticos de ambas artistas, destacando que el dinero puede hacer verdaderos milagros.

La plata hace milagros, se ven diferentes", "Parece la hija de Paola Jara". Jenny debe tener ahí como 13 añitos, bella" y "Es bonita, pero es obvio que tiene muchos retoques", fueron algunos de los mensajes que dejaron.

Paola Jara, cantante de música popular colombiana
Paola Jara fue comparada con la mamá de Jenny López tras hacerse viral una foto en la que aparecen juntas. (Foto: Canal RCN)

¿Qué respondió Jhonny Rivera tras ser cuestionado por su diferencia de edad con Jenny López?

Cuando le preguntaron por la diferencia de edad con Jenny López, Jhonny Rivera explicó que la conoció cuando ella era joven, pero que su relación romántica solo comenzó años después, cuando ambos eran adultos.

Aclaró que todo surgió de manera natural y que no hubo nada indebido en cómo se dio su vínculo.

Además, señaló que su matrimonio se basa en el amor y el respeto mutuo, dejando claro que los rumores sobre la edad no afectan la relación ni su felicidad como pareja.

