Nicolás Arrieta revela a sus fans las cartas de amor que le escribía a su novia con mala letra

El youtuber bogotano Nicolás Arrieta sorprendió a sus seguidores al compartir las románticas cartas que le enviaba a su novia Manuela Ortiz, y que él mismo aseguró le daban algo de vergüenza por su mala letra.

Artículos relacionados Talento nacional Cambio de fechas: cancelan dos puentes festivos en Colombia tras modificaciones del calendario

¿Cuáles son las cartas que le enviaba Nicolás Arrieta a su novia Manuela Ortiz?

Tras su paso por La casa de los famosos Colombia 3, el creador de contenido Nicolás Arrieta ha estado activo en sus redes sociales para compartir con sus seguidores su experiencia por el reality de Canal RCN y de paso revelarles detalles de cómo se ha adaptado nuevamente en la sociedad.

Nicolás Arrieta compartió con sus fans las cartas de amor que le escribía a su novia. (Foto: Canal RCN)

En una de estas dinámicas, sorprendió al mostrar a sus fans las cartas que le escribía a su novia Manuela en 2025, según se pudo detallar, y donde le reclamaba a su pareja por guardar aún esas cartas que a su parecer le daban vergüenza por su mala letra.

¿Tú por qué guardas todas estas cartas escritas con mala letra? Qué fea, qué horror", expresó.

¿Cómo reaccionó Manuela Ortiz cuando Nicolás Arrieta dijo que le escribía cartas con mala letra?

En el video que compartió por medio de sus historias de Instagram a sus fans, se escucha que Manuela le responde en medio de risas que las guardó, no fijándose en su mala letra, sino por el contenido que había en ellas.

Mi amor, porque están hermosas", dijo.

Manuela Ortiz expresó a Nicolás Arrieta que guardaba sus cartas por el contenido de estas. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados Nicolás Arrieta Nicolás Arrieta habla de su amistad con Lina Tejeiro y revela cómo son los hombres que le gustan a ella

¿Cómo es la relación de Nicolás Arrieta y su novia, Manuela Ortiz?

Según contó la propia Manuela Ortiz en entrevista para el programa '¿Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos?', su relación con Nicolás Arrieta es sólida y basada en la confianza.

Allí explicó que antes de que él ingresara a La casa de los famosos Colombia, ya convivían y compartían la mayor parte del tiempo juntos, lo que fortaleció su vínculo.

La comunicadora social y periodista de profesión también contó que "adoptó" al youtuber cuando él no tenía dónde quedarse, confirmando así los rumores que señalaban que Nicolás no contaba con una vivienda propia en ese momento.