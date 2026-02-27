Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Nicolás Arrieta revela a sus fans las cartas de amor que le escribía a su novia con mala letra

Nicolás Arrieta compartió con sus seguidores las cartas románticas que le enviaba a su novia, avergonzándose por su mala letra.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Nicolás Arrieta sorprende a sus fans mostrándoles las cartas de amor que le enviaba a su novia con mala letra
Nicolás Arrieta expuso en sus redes, las carta de amor que le escribía a su novia, según él con mala letra. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

El youtuber bogotano Nicolás Arrieta sorprendió a sus seguidores al compartir las románticas cartas que le enviaba a su novia Manuela Ortiz, y que él mismo aseguró le daban algo de vergüenza por su mala letra.

Artículos relacionados

¿Cuáles son las cartas que le enviaba Nicolás Arrieta a su novia Manuela Ortiz?

Tras su paso por La casa de los famosos Colombia 3, el creador de contenido Nicolás Arrieta ha estado activo en sus redes sociales para compartir con sus seguidores su experiencia por el reality de Canal RCN y de paso revelarles detalles de cómo se ha adaptado nuevamente en la sociedad.

Nicolás Arrieta muestra a sus fans las cartas de amor que le enviaba a su novia con mala letra
Nicolás Arrieta compartió con sus fans las cartas de amor que le escribía a su novia. (Foto: Canal RCN)

En una de estas dinámicas, sorprendió al mostrar a sus fans las cartas que le escribía a su novia Manuela en 2025, según se pudo detallar, y donde le reclamaba a su pareja por guardar aún esas cartas que a su parecer le daban vergüenza por su mala letra.

¿Tú por qué guardas todas estas cartas escritas con mala letra? Qué fea, qué horror", expresó.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Manuela Ortiz cuando Nicolás Arrieta dijo que le escribía cartas con mala letra?

En el video que compartió por medio de sus historias de Instagram a sus fans, se escucha que Manuela le responde en medio de risas que las guardó, no fijándose en su mala letra, sino por el contenido que había en ellas.

Mi amor, porque están hermosas", dijo.

Manuela Ortiz, novia de Nicolás Arrieta
Manuela Ortiz expresó a Nicolás Arrieta que guardaba sus cartas por el contenido de estas. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cómo es la relación de Nicolás Arrieta y su novia, Manuela Ortiz?

Según contó la propia Manuela Ortiz en entrevista para el programa '¿Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos?', su relación con Nicolás Arrieta es sólida y basada en la confianza.

Allí explicó que antes de que él ingresara a La casa de los famosos Colombia, ya convivían y compartían la mayor parte del tiempo juntos, lo que fortaleció su vínculo.

La comunicadora social y periodista de profesión también contó que "adoptó" al youtuber cuando él no tenía dónde quedarse, confirmando así los rumores que señalaban que Nicolás no contaba con una vivienda propia en ese momento.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Katy Cardona y Deiby Ruiz revelan detalles. Talento nacional

Influenciador colombiano se defendió tras acusaciones de su expareja: "Yo por mi bebé sí respondo"

Reconocida pareja de influenciadores causó revuelo al exponer detalles de su ruptura y acusaciones sobre la manutención de su hijo.

Ignacio Baladán sorprende al decir que es “therian”: este es el animal con el que se identifica La Segura

Ignacio Baladán sorprende al decir que es “therian”: este es el animal con el que se identifica

Ignacio Baladán se declaró como un "therian" en un video y desató risas y dudas en redes.

La Segura causó revuelo al mostrar a su hijo Lucca rodeado de niñas La Segura

La Segura causó revuelo al revelar a su hijo en una situación comprometedora

La Segura reaccionó con humor al ver a su hijo Lucca en una situación comprometedora con dos niñas.

Lo más superlike

Reacciones y memes tras la primera noche de amor entre Alejo y Yuli en La Casa de los Famosos 3 Alejandro Estrada

Reacciones y memes tras la primera noche de amor entre Alejo y Yuli en La Casa de los Famosos 3

Alejandro Estrada y Yuli Ruiz se dejaron llevar por la emoción en La casa de los famosos Col, algunos memes de este encuentro.

¡Duelo en redes! Falleció influenciadora tras complicaciones en un procedimiento: ¿quién? Talento nacional

¡Duelo en redes! Falleció influenciadora tras complicaciones en un procedimiento: ¿quién?

Salen a la luz fotos de Jenny López y Jhonny Rivera hace varios años con Yeison Jiménez: así lucían Jhonny Rivera

Salen a la luz fotos de Jenny López y Jhonny Rivera hace varios años con Yeison Jiménez: así lucían

Influencers

Reconocida influencer vivió un momento de terror luego de que un fan entrara a su casa

Jenny López hizo confesión de su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significa lanzar el ramo de novia? Jhonny Rivera

Jenny López olvidó lanzar el ramo en su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significado tiene este gesto?