Desde que inició la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, miles de internautas han generado una gran variedad de opiniones acerca del gran desempeño que han tenido las celebridades que han hecho parte del programa.

Sin duda, uno de los exparticipantes que más acaparó la atención mediática fue Nicolás Arrieta, quien fue eliminado de la casa más famosa del país durante la pasada gala de eliminación que se llevó a cabo el 22 de febrero.

La eliminación de Nicolás Arrieta ha causado una división de opiniones por parte de los internautas, quienes se han pronunciado al respecto tras demostrar su gran desempeño. Así también, su novia, llamada: Manuela Ortíz, compartió un emotivo mensaje tras su reciente eliminación.

¿Por qué razón la novia de Nicolás Arrieta se convirtió en tendencia hace unas semanas?

Recordemos que hace unas semanas, el nombre de Manuela Ortiz se convirtió en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales tras confirmarse que sostiene una relación sentimental junto al creador de contenido hace un periodo de tiempo.

Este fue el paso de Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Con base en esto, Manuela aprovechó la oportunidad para expresarle lo que sentía a Nicolás durante una sección de congelados en la que le expresó todo su cariño y apoyo.

Así también, Manuela demostró su reiterado apoyo a Nicolás en reiteradas ocasiones tras el gran paso que tuvo Nicolás Arrieta a lo largo de la competencia, en especial, por demostrar que tuvo la oportunidad de analizar con detalle las estrategias de sus otros compañeros.

Esto le dijo Manuela Ortiz a Nicolás Arrieta. | Foto: Canal RCN

¿Qué dijo la novia de Nicolás Arrieta tras su reciente eliminación de La casa de los famosos Colombia?

Por su parte, Manuela Ortíz se pronunció en las últimas horas a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 139 mil seguidores con un emotivo mensaje tras la reciente eliminación de Nicolás Arrieta de La casa de los famosos Colombia: