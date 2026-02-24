En los últimos días, una gran variedad de internautas ha generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras el regreso de Melissa Gate a La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, la visita de Melissa ha generado una gran variedad de opiniones por parte de las celebridades, quienes se quedaron sumamente anonadados con la visita de Melissa en la competencia, pues fue clara con sus palabras al momento de compartir lo que pensaba acerca de las estrategias de juego que ha tenido cada uno.

Sin duda, el regreso de Melissa generó una división de opiniones por parte de todas las celebridades, en especial, por parte de Valentino Lázaro, quien ha sido uno de los participantes más polémicos dentro de la competencia.

¿Qué le dijo Melisaa Gate a Valentino Lázaro tras su ingreso a La casa de los famosos Colombia?

Desde luego, el regreso de Melissa Gate a La casa de los famosos Colombia ha generado una gran división de opiniones por parte de los internautas, especialmente, por destacarse por ser una persona sincera y regresar a la competencia en la que causó múltiples comentarios en la segunda temporada.

Esto le dijo Melissa Gate a Valentino. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, Melissa defendió a La Toxi Costeña, Emiro Nararro tras las palabras que le dijo a Valentino, anunciándole que es la reina de los cachos al ver que el influenciador suele utilizar este accesorio en diversas ocasiones, pues le expresó lo siguiente:

“Terrible, todo lo que hablaste de mí. Solo das vergüenza, eso es por La Toxi, Emiro y por mí para que no te metas en la vida de nosotros y tengas un desparasit#nt3”, agregó Melissa. Recuerda, la reina de los cachos, soy yo”, agregó Melissa.

¿Por qué razón Karola Alcendra se despachó en contra de Valentino Lázaro?

Así reaccionó Karola al regreso de Melissa, haciéndole confesión a Valentino. | Foto: Canal RCN

Entre tanto, una de las participantes que no se quedó callada ante las palabras que Melissa Gate le hizo a Valentino Lázaro, fue Karola Alcendra con quien ha presentado varias diferencias, pues le dijo las siguientes palabras:

“Yo repito lo que Melissa te dijo sobre los cachos, pues la estás imitando. Además, me sorprende verte callado ante las palabras de ella. Por primera vez en mi vida, no pensé verte tan pálido. Y tú hablando de hipocresía, no, terrible”, señaló Karola.

A raíz de estas palabras, Valentino confesó que prefirió mantener el silencio ante las palabras de Melissa Gate, aunque, prefiere compartir su perspectiva frente a todo tipo de situación, reveló que en otra ocasión contará con detalle los motivos.