Melissa Gate ingresó a La casa de los famosos Colombia: así reaccionaron los participantes

Melissa Gate, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, dejó congelados a los participantes con su ingreso al reality.

Melissa Gate llegó a La casa de los famosos Colombia y dejó a todos en shock
Melissa Gate llegó a La casa de los famosos Colombia y dejó a todos en shock. (Foto Canal RCN).

Este lunes 23 de febrero El Jefe de La casa de los famosos Colombia le dio la bienvenida a Melissa Gate, exparticipante del afamado reality. Su ingreso a la competencia dejó congelados a los participantes que luchan por avanzar hacia la final.

¿Cómo fue el ingreso de Melissa Gate a La casa de los famosos Colombia 2026?

Durante una dinámica de congelados, Melissa Gate ingresó a La casa de los famosos Colombia tras un año de haber competido en el afamado reality de la vida en vivo, desatando una vez más el caos dentro de la competencia.

Así fue la inesperada reacción en La casa de los famosos Colombia tras ingreso de Melissa Gate
Así fue la inesperada reacción en La casa de los famosos Colombia tras ingreso de Melissa Gate. (Foto Canal RCN).

La recordada influenciadora ingresó a la que alguna vez fue su casa luciendo un nuevo look en el que dejó a un lado sus características pelucas para portar largas extensiones de cabello oscuro.

Con su característica voz, la mujer se dirigió a todos los participantes que permanecían congelados para manifestarles que no estaban destacando como esperaban, pues aseguró que la razón por la que estaba en la casa se debía a que no lo estaban haciendo bien.

Así mismo, le declaró a Campanita que no tiene nada contra él y que por el contrario espera que sea su hada madrina.

Melissa Gate entró a La casa de los famosos Colombia y desató todo tipo de reacciones
Melissa Gate entró a La casa de los famosos Colombia y desató todo tipo de reacciones. (Foto Canal RCN).

Melissa manifestó además a Karola que los amigos estaban afuera no dentro de La casa de los famosos Colombia, así como también mencionó a Juanse Laverde que le daba “Cringe”. Mientras que a Alexa Torres la animó para que siguiera con su juego tal y como lo estaba llevando.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron las palabras de Melissa a Valentino Lozano a quien llamó “parásito” y "copión", por usar cachos.

Tras estas palabras, El Jefe le dio oficialmente la bienvenida a La casa de los famosos Colombia, en donde permanecerá por el resto de la semana para convivir con los participantes.

¿Cómo reaccionaron los participantes al ingreso de Melissa Gate a La casa de los famosos?

El sorpresivo ingreso de Melissa Gate a La casa de los famosos tomó a todos desprevenidos y desató una ola de reacciones que no tardaron en hacerse virales en las redes sociales. Una vez El Jefe dio la orden para que todos se descongelaran, las miradas y los gestos dejaron en evidencia que su regreso los tomó completamente por sorpresa.

