Andy Rivera celebra la boda de Jhonny Rivera y comparte emotivo mensaje: "Cuenten conmigo siempre"
Andy Rivera compartió mensaje tras la boda de Jhonny Rivera y Jenny López y enterneció a sus fans en redes sociales.
La boda de Jhonny Rivera y Jenny López continúa generando reacciones en redes sociales. Esta vez fue Andy Rivera quien se pronunció públicamente tras el matrimonio de su padre, dejando un mensaje que rápidamente comenzó a circular entre los seguidores de la familia.
¿Cómo fue la boda de Jhonny Rivera y Jenny López?
La boda de Jhonny Rivera y Jenny López se celebró el domingo 22 de febrero de 2026 y fue descrita en redes como el evento del año en el Eje Cafetero. La ceremonia se llevó a cabo en el corregimiento de Arabia, en Pereira.
El cantante llegó al templo en un Jeep Willys, un vehículo tradicional en la región cafetera, mientras varias personas se reunieron en el parque principal para observar su llegada. En el altar fue acompañado por su madre, María Mabel Valencia, quien estuvo presente durante la ceremonia religiosa.
¿Cómo fue la celebración de Jhonny Rivera y Jenny López?
Uno de los temas más comentados en redes sociales fue la sencillez de la pareja. La novia sorprendió al revelar que su vestido fue alquilado. Explicó que prefirió no gastar una fortuna en una prenda de un solo uso para destinar ese dinero a su luna de miel.
La recepción contó con cerca de 300 invitados, entre los que se encontraban grandes amigos y colegas. Estuvieron presentes figuras como: La Liendra, Yeferson Cossio, Alzate, Francy y Jhon Alex Castaño.
Su hijo, Andy Rivera, fue el encargado de cantar durante el primer baile de los recién casados. También se escuchó música del Grupo Niche y otros géneros populares.
¿Qué dijo Andy Rivera sobre la boda de Jhonny Rivera?
Tras el matrimonio, Andy Rivera publicó un mensaje en el que manifestó su apoyo a la pareja. El cantante expresó que fue un momento muy especial para él y aseguró que siente un profundo cariño por ellos.
“Soy testigo del amor real que hay entre ustedes y me hace muy feliz verlos felices. Cuenten conmigo siempre que lo necesiten”, escribió el cantante.
En su mensaje, Andy aseguró que ha sido testigo de la relación entre su padre y Jenny López, una frase que varios internautas interpretaron como una muestra de respaldo familiar.