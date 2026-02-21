Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Falleció reconocido periodista: la televisión está de luto tras inesperada pérdida: ¿quién fue?

La televisión se viste de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de famoso periodista quien dejó importante legado.

¿Cómo se confirmó el fallecimiento de reconocido periodista? | Foto: Canal RCN

En las últimas horas, el mundo del periodismo se viste de luto tras confirmarse lamentable pérdida, pues se confirmó la desafortunada pérdida de un reconocido comunicador, quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Además, la noticia ha dejado un profundo vacío por parte de los seguidores del periodista al demostrar su compromiso y gran vocación a lo largo de su amplia trayectoria profesional al dejar un importante legado en la televisión.

¿Quién es el reconocido periodista que falleció en las últimas horas?

El nombre de Juan Francisco Castañeda no solo se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales al demostrar su gran vocación, sino que también, por confirmarse en las últimas horas su desafortunada muerte.

Así se confirmó la muerte de Juan Francisco Castañeda. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada por parte del reconocido periodista deportivo mexicano: Antonio ‘Toño’ de Valdés, quien reveló la desafortunada noticia mediante su cuenta oficial de Facebook, expresando las siguientes palabras:

“Lamento profundamente el fallecimiento mi excompañero y amigo Juan Francisco Castañeda. Gran periodista y persona, pronta resignación a familiares y amigos”, agregó Antonio de Valdés.

Así también, otro de los conocidos del periodista quien es Joaquín López, despidió a Juan Francisco a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores con las siguientes palabras:

“Lamento informar la muerte de mi compañero reportero Juan Francisco Castañeda. Mi pésame a sus hijos, a Mara, a Mirna y a toda su familia, amigos y compañeros. Descanse en paz”, señaló otro de los colegas del reconocido periodista.

¿Cuál fue el importante legado que dejó Juan Francisco Castañeda en su carrera profesional?

Es clave mencionar que Juan Francisco Castañeda dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional al demostrar su gran habilidad para informarle a su audiencia varios acontecimientos de lo que ocurre a diario.

Este fue el importante legado que dejó Juan Francisco Castañeda en su carrera. | Foto: Freepik

Así también, hizo parte de reconocidos programas internacionales como: ‘De 1 a 3’ de Radio Red, ‘Noticiero 24 horas’ y ‘Entérate’, en los que dejó un importante legado y sus seguidores lo han recordado con un cariño especial al demostrar su gran habilidad durante los más de 40 años en los que hizo parte de la televisión.

