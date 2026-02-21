Revelan el estremecedor mensaje que dejó el actor Eric Dane a sus hijas antes de morir

El mundo de la televisión y el cine se encuentra de luto desde el pasado 19 de febrero cuando se confirmó el fallecimiento del actor Eric Dane a sus 53 años.

Artículos relacionados Talento nacional ¡Adiós a un cantante! La música se viste de luto tras confirmarse su muerte en graves condiciones

Salió a la luz entrevista que dejó Eric Dane grabada para ser publicada tras su fallecimiento

Eric Dane murió a causa de una enfermedad detectada a mediados del 2025 conocida como esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

El recordado doctor Mark Sloan de la serie "Grey's Anatomy" o Cal Jacobs en "Euphoria" según medios internacionales como TMZ y People pasó sus últimos días en compañía de su esposa e hijas, Bilie y Georgia, a quienes les dejó un mensaje en una entrevista.

En las últimas horas se conoció una entrevista que dejó el actor para un documental hecho por Netflix llamado "Famous Last Words" (Últimas palabras célebres) el cual aceptó hacer con la condición de ser publicado tras su fallecimiento.

Falleció Eric Dane, quien interpretó a Marc Sloan en Grey's Anatomy / (Foto de AFP)

Artículos relacionados Yeison Jiménez Yeison Jiménez: así fueron los últimos días del cantante junto a su esposa e hijos

¿Cuáles fueron las palabras del actor para sus hijas?

Eric Dane en esta entrevista hizo un balance por su carrera actoral, su vida privada y de su enfermedad, la cual en pocos meses le deterioró su salud.

En este documental el actor quiso dejar cuatro lecciones y recomendaciones para sus dos hijas que podrían servirles para la vida en su ausencia.

Billie y Georgia, estas palabras son para ustedes. Lo intenté. A veces me tropecé, pero lo intenté.

El actor les pidió enfocarse en el ahora más que en el futuro, porque era algo que nadie tenía comparado: "Vivan ahora. Ahora mismo, en el presente. Es difícil, pero aprendí a hacerlo".

Eric les decía que el pasado solo tiene arrepentimientos y el futuro es desconocidos, así que tenían que apreciar el presente y cada momento de su día a día.

Asimismo, les dio un consejo para el amor y para lo que quisieran hacer a futuro con sus profesiones y pasiones, asegurándoles que nunca hicieran nada por obligación o dinero.

"Enamórense. No necesariamente con una persona, aunque recomiendo eso también. Pero enamórate de algo. Encuentra tu pasión, tu alegría"

Frente a cómo asumir la adversidad y barreras en la vida, el actor les pidió que lucharan con todas sus fuerzas y dignidad antes los desafíos que les surgieran, enfocándose en el tema de la salud.

"Lucha. Con todas tus fuerzas y con dignidad. Cuando enfrentes desafíos, de salud o de otro tipo, lucha. Nunca desistas. Lucha hasta tu último respiro"

Sus estremecedoras palabras las concluyó con un mensaje de amor recordándoles cuánto las amó y las amará en donde esté.

Luchen, chicas, y mantengan su cabeza alta. Billie y Georgia, son mi corazón. Son mi todo. Buenas noches. Las amo. Esas son mis últimas palabras"

Artículos relacionados Blessd Blessd habría confirmado ruptura con Manuela QM tras publicación de ella en redes

¿Cómo le detectaron a Eric Dane la enfermedad que acabó con su vida?

Eric Dane contó que la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) se la diagnosticaron en abril de 2025, después de presentar por varios meses síntomas que asociaba con cansancio.

El actor aseguró que en 2024 fue la primera vez que sintió una debilidad en su mano derecha, lo cual asoció en principio con cansancio por usar demasiado su teléfono celular.

Sin embargo, dos meses después empezó a sentir que su lado derecho le dejó de responder y fue cuando perdió la movilidad de su brazo por completo.

Tras exámenes le diagnosticaron esta enfermedad que le fue afectando sus células nerviosas, las cuales le empezaron a afectar funciones como caminar, hablar y hasta respirar.