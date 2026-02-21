Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Paola Jara mostró a Emilia en un video y causó revuelo por su parecido

Paola Jara generó revuelo en redes al presumir un video de Emilia, a quien se le notó el gran parecido a su mamá.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Paola Jara compartió video con su hija y fans notaron su parecido
Paola Jara dejó ver a su hija y sorprendió por el parecido con ella. (Foto: Buen día, Colombia - Freepik)

El 19 de noviembre de 2025, Paola Jara y Jessi Uribe revelaron el nacimiento de su hija, Emilia, quien se convierte en la primera heredera de la cantante y la quinta de su padre.

Artículos relacionados

Desde que la pequeña llegó al mundo, sus padres han compartido a través de sus redes sociales, varios momentos de cómo han vivido esta nueva etapa llena de emoción, retos y alegrías.

De hecho, Paola ya volvió a los escenarios y también ha anunciado cómo ha sido esto para ella, tras alejarse por algunos días de su niña, a quien los fanáticos de los artistas ansían conocer.

Artículos relacionados

¿Cuál es el video de Paola Jara en donde revela a Emilia?

En horas de la tarde del viernes 20 de febrero, Paola Jara causó revuelo al mostrar a Emilia en sus historias de Instagram, pues con el video, la cantante dejó ver más a la niña y sin duda, esto conmovió a sus fans.

Paola Jara dejó ver a su hija y sorprendió por el parecido con ella
Paola Jara reveló más de su hija y fans reaccionan por su parecido. (Foto: Freepik)

En el clip, se ve a la niña casi que, de cuerpo completo, vestida con un enterizo verde y sobre las piernas de su mamá, quien la está consintiendo con caricias y palaras.

Se alcanza a ver que la pequeña tiene una gran cabellera para ser tan pequeña y por eso, dicen que tiene un gran parecido a su madre, por el abundante cabello color negro.

Artículos relacionados

¿Paola Jara habló de mostrar el rostro de su hija?

Como es de costumbre, Poala Jara interactúa mucho con sus seguidores en Instagram, en donde, cada vez que puede, revela detalles sobre su etapa como madre primeriza.

Paola Jara reveló más de su hija y fans reaccionan por su parecido.
Paola Jara compartió video con su hija y fans notaron su parecido. (Foto: Buen día, Colombia)

Por eso, ella contestó la pregunta que más le hacen desde que nació Emilia y es que si algún día mostraran su rostro en redes, lo cual, ella fue clara para responder.

Paola mencionó que, es una decisión que debe pensar bien, ya que sabe que mostrar a la niña es exponerla y por supuesto, ellos como adultos lo saben, pero Emilia no sería consciente de ello por ser tan pequeña.

En el caso de Jessi Uribe, él poco se ha referido sobre el tema, pero sí le ha sacado provecho para hacer reír a sus seguidores y él, como su esposa, está claro en que quiere seguir protegiendo la privacidad de su hija.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Willie Colón dio su último show en Colombia Talento internacional

Willie Colón: el último concierto de su trayectoria fue en Colombia a sus 73 años

Willie Colón ya había revelado que, su concierto en la feria de Cali en diciembre de 2023 sería el último de su carrera.

Juliana Calderón causó revuelo tras revelar que “tuvo una cita”. Juliana Calderón

Juliana Calderón reveló que tuvo una cita, ¿nueva oportunidad en el amor?

Juliana Calderón causó revuelo al mostrar una historia en la que supuestamente, estaría en una cita romántica.

Jessi Uribe y Paola Jara mostraron su primer viaje junto a Emilia Jessi Uribe

Paola Jara y Jessi Uribe mostraron el regalo que le dieron a Emilia por sus 3 meses

Los cantantes mostraron el regalo que le dieron a su hija Emilia y Jessi Uribe hizo emotiva confesión: "A los 16 años".

Lo más superlike

Este fue el conmovedor mensaje de despedida de Rubén Blades a Willie Colón tras su fallecimiento Talento internacional

Este fue el conmovedor mensaje de despedida de Rubén Blades a Willie Colón tras su fallecimiento

Rubén Blades se pronunció con emotivo mensaje de despedida a Willie Colón tras confirmarse su muerte.

Luto en redes: falleció bebé que recibió un corazón dañado: así se confirmó la desafortunada noticia Talento internacional

Luto en redes: falleció bebé que recibió un corazón dañado: así se confirmó la desafortunada noticia

Maiker confesó si guardaría rencor a Johanna Fadul Johanna Fadul

Maiker rompió el silencio y reveló su opinión de Johanna Fadul: ¿le volvería a hablar?

Falleció reconocido periodista: la televisión está de luto tras inesperada pérdida: ¿quién fue? Talento internacional

Falleció reconocido periodista: la televisión está de luto tras inesperada pérdida: ¿quién fue?

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología Salud

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología