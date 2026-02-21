Paola Jara mostró a Emilia en un video y causó revuelo por su parecido

El 19 de noviembre de 2025, Paola Jara y Jessi Uribe revelaron el nacimiento de su hija, Emilia, quien se convierte en la primera heredera de la cantante y la quinta de su padre.

Desde que la pequeña llegó al mundo, sus padres han compartido a través de sus redes sociales, varios momentos de cómo han vivido esta nueva etapa llena de emoción, retos y alegrías.

De hecho, Paola ya volvió a los escenarios y también ha anunciado cómo ha sido esto para ella, tras alejarse por algunos días de su niña, a quien los fanáticos de los artistas ansían conocer.

¿Cuál es el video de Paola Jara en donde revela a Emilia?

En horas de la tarde del viernes 20 de febrero, Paola Jara causó revuelo al mostrar a Emilia en sus historias de Instagram, pues con el video, la cantante dejó ver más a la niña y sin duda, esto conmovió a sus fans.

Paola Jara reveló más de su hija y fans reaccionan por su parecido. (Foto: Freepik)

En el clip, se ve a la niña casi que, de cuerpo completo, vestida con un enterizo verde y sobre las piernas de su mamá, quien la está consintiendo con caricias y palaras.

Se alcanza a ver que la pequeña tiene una gran cabellera para ser tan pequeña y por eso, dicen que tiene un gran parecido a su madre, por el abundante cabello color negro.

¿Paola Jara habló de mostrar el rostro de su hija?

Como es de costumbre, Poala Jara interactúa mucho con sus seguidores en Instagram, en donde, cada vez que puede, revela detalles sobre su etapa como madre primeriza.

Paola Jara compartió video con su hija y fans notaron su parecido. (Foto: Buen día, Colombia)

Por eso, ella contestó la pregunta que más le hacen desde que nació Emilia y es que si algún día mostraran su rostro en redes, lo cual, ella fue clara para responder.

Paola mencionó que, es una decisión que debe pensar bien, ya que sabe que mostrar a la niña es exponerla y por supuesto, ellos como adultos lo saben, pero Emilia no sería consciente de ello por ser tan pequeña.

En el caso de Jessi Uribe, él poco se ha referido sobre el tema, pero sí le ha sacado provecho para hacer reír a sus seguidores y él, como su esposa, está claro en que quiere seguir protegiendo la privacidad de su hija.