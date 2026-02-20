Maiker Smith recibió impactante noticia tras ser eliminado de La casa de los famosos

El pasado jueves 19 de febrero se dio a conocer el resultado oficial de las votaciones para elegir al mueble de La casa de los famosos Colombia. El elegido fue Maiker Smith, quien fue eliminado y tuvo que salir de la casa de manera inmediata. Tras ‘abordar’ el camión de la mudanza, el creador de contenido recibió una impactante noticia.

¿Cuál fue la impactante noticia que Maiker Smith recibió tras ser eliminado de La casa de los famosos Colombia?

Tras una jornada en la que se dio a conocer el resultado de las votaciones al público para elegir al mueble de La casa de los famosos Colombia, siendo este Maiker Smith, el creador de contenido ‘abordó’ el camión de la mudanza conducido por dos hombres cámara para abandonar la competencia.

Eliminan a Maiker Smith de La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN).

Al llegar al set con Carla Giraldo, Maiker no solo tuvo que tomar una drástica decisión al ponerle candado a un participante en Placa para que fuera directo a sala de eliminación, sino que además recibió una impactante noticia por parte de la presentadora.

Y es que una vez eligió a Nicolás Arrieta como la persona que no tendría derecho a ser salvado ningún poder e iba directo a eliminación, Carla Giraldo le soltó una ‘bombita’ al exparticipante al mencionar que Melissa Gate regresaría a La casa de los famosos Colombia.

¿Cuándo ingresará Melissa Gate a La casa de los famosos Colombia?

Melissa Gate, exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, recibió la invitación de El Jefe para regresar a la afamada casa y desestabilizar a los participantes que llevan poco más de un mes en competencia.

La reconocida influenciadora, quien ocupó el segundo lugar en su temporada, ingresará el próximo lunes 23 de febrero. Su llegada se dará luego de tres nuevas incorporaciones: la creadora de contenido Karola y los llamados “papás de los pollitos”, Juancho Arango y Lady Noriega.

Su ingreso podría cambiar el rumbo del juego y poner a prueba las alianzas que se han construido hasta ahora en la casa.