Maiker Smith recibió el reconocimiento de “mueble de oro” de La casa de los famosos; ¡así reaccionó!

Tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia, Maiker Smith recibió el reconocimiento de “Mueble de oro”, un apodo que suele aludir a los participantes que no dan mucho contenido dentro del reality. Su reacción ante el comentario no pasó inadvertida en redes sociales.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocido cantante confirmaría su relación con un modelo tras romántica foto que salió a la luz

¿Cómo le fue a Maiker Smith en La casa de los famosos?

En redes destacan que la participación de Maiker Smith en La casa de los famosos Colombia 2026 ha estado marcada por su rol como mediador y su firme postura frente a los conflictos de convivencia.

Maiker Smith, exparticipante de La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Maiker ingresó al reality tras una votación del público en diciembre de 2025. Se definió a sí mismo como una persona resolutiva y con un "don de ser papá", buscando ser el polo a tierra en las discusiones.

Hasta mediados de febrero de 2026, Maiker demostró ser un competidor fuerte en las pruebas físicas, aunque estuvo en riesgo de eliminación en varias ocasiones. En las votaciones del 15 de febrero, quedó en los últimos lugares de apoyo junto a Jay Torres, logrando quedarse en la casa por un margen estrecho.

Artículos relacionados La casa de los famosos Melissa Gate regresa a La casa de los famosos Col 3: ¿qué invitación recibió del jefe?

¿Por qué Maiker Smith fue eliminado de La casa de los famosos?

La eliminación de Maiker Smith se llevó a cabo en la gala del jueves 19 de febrero, donde los concursantes de La casa de los famosos Colombia recibieron una noticia inesperada.

La producción afirmó que todos, excepto Juancho Arango y Lady Noriega, habían estado en votación para que el público eligiera quién era considerado el “mueble” de la competencia, es decir, el participante que menos contenido estaba aportando al reality.

Maiker Smith, eliminado de La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

La revelación los tomó por sorpresa. Carla Giraldo fue la encargada de abrir un sobre en plena transmisión y anunció el nombre del eliminado: Maiker Smith.

Seguido a ello, “El Jefe” le indicó que debía abandonar la casa, asegurando que sus compañeros serían los encargados de hacerle llegar sus pertenencias. El participante salió ‘a bordo’ del camión de la mudanza.

Artículos relacionados La casa de los famosos Johanna Fadul reaccionó sin filtros a la eliminación de Maiker Smith; ¿cómo fue su celebración?

¿Cómo reaccionó Maiker Smith al reconocimiento de 'Mueble de oro'?

Luego de confirmarse su eliminación de La casa de los famosos Colombia, Maiker Smith fue invitado al after show de La casa de los famosos, conducido por Karen Sevillano y Vicky Berrio.

En medio de la conversación, las presentadoras lo sorprendieron al revelarle que el público le habría otorgado el “Mueble de oro”, reconocimiento que referencia a los participantes que pasan desapercibidos o que no generan mucho contenido durante la temporada.

Ante el momento, Maiker reaccionó con humor: se mostró sorprendido, fingió llorar y, entre risas, recreó un audio viral de TikTok:

“Un agradecimiento a mi tía Piedad. Le agradezco a mi mamá y a mi papá”.

El instante no pasó inadvertido en redes sociales. Mientras varios internautas celebraron su espontaneidad y sentido del humor, otros comentaron que ese premio “ya tenía su nombre”, avivando el debate entre los seguidores del reality.