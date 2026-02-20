Nació el hijo de Ana María Estupiñán: esta es su primera foto

Para finales de octubre de 2025, la reconocida actriz Ana María Estupiñán, recordada por darle vida a Michelle en Rigo, anunció el embarazo de su primer hijo, junto a su esposo Mattias Bylin.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocido cantante confirmaría su relación con un modelo tras romántica foto que salió a la luz

Desde que conoció esta gran noticia, la actriz no dudó en compartir con sus seguidores todos los detalles de cómo había vivido esta maravillosa etapa, pues, aunque es madre primeriza, compartía su emoción con mucho amor.

Artículos relacionados La casa de los famosos Melissa Gate regresa a La casa de los famosos Col 3: ¿qué invitación recibió del jefe?

¿Cómo anunció Ana María Estupiñán el nacimiento de su hijo?

A través de su cuenta oficial de Instagram, en horas de la mañana de este viernes 20 de febrero, la actriz compartió la primera foto de su anhelado hijo.

Ana María Estupiñán anuncia el nacimiento de su primer hijo. (Foto: Canal RCN)

Pues puso la manita del bebé y se alcanza a ver su tierna primera muda; aunque la imagen es un blanco y negro, se ve con gran detalle la piel de Emanuel Bylin Estupiñán, nacido el 12 de febrero del presente año, a las 11:22 am.

De acuerdo con la descripción de su publicación, el niño nació pesando 3.300 gramos y midiendo 52 cm.

¿Por qué Ana María Estupiñán reveló el nacimiento de su bebé días después?

La actriz reveló recientemente esta noticia y hasta el momento no ha mencionado alguna palabra a través de algún video o historia, sin embargo, para todos sus seguidores fue más que suficiente conocer que el bebé ya había nacido y que llegó muy bien a este mundo.

Al parecer, como muchas figuras públicas, Ana María quiso tomarse sus días y el tiempo con el pequeño, para así darles la noticia a quienes estaban preguntando cómo estaba ella y su bebé, sin tener idea que ya había nacido.

Nació el hijo de Ana María Estupiñán. (Foto: Freepik)

¿Cuáles fueron las reacciones tras el nacimiento del hijo de Ana María Estupiñán?

Ana María no demoró mucho en publicar la primera foto de su hijo Emanuel, para que no solo sus seguidores, sino sus amigos reaccionaran ante el importante anuncio.

Pues a los pocos minutos de haber dejado el post en su Instagram, la actriz y su esposo han recibido cientos de comentarios de felicitaciones y amor para esta nueva etapa como padres primerizos.