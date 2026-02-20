Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Blessd ganó Premio Lo Nuestro y sorprendió con mensaje a su hijo: "Te lo dedico, hijo"

Blessd ganó un Premio Lo Nuestro y generó reacciones en redes al dedicar el galardón al hijo que espera junto a Manuela QM.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Blessd ganó Premio Lo Nuestro
Blessd conmovió con dedicatoria en Premios Lo Nuestro / (Foto de AFP y Freepik)

Blessd volvió a ser noticia tras llevarse uno de los reconocimientos más importantes de la música latina. La dedicatoria que realizó a su hijo llamó la atención de los internautas y enterneció en redes.

¿Qué premio ganó Blessd en Premios Lo Nuestro 2026?

El artista colombiano recibió su primer reconocimiento en los Premios Lo Nuestro 2026, en la categoría Colaboración del Año - Urbano por el tema “+57”.

La canción se posicionó como una de las más escuchadas en Colombia durante el último año, lo que consolidó a Blessd como uno de los nombres destacados del género urbano en el país.

¿Qué premio ganó Blessd en Premios Lo Nuestro 2026?
Blessd fue galardonado en Premios Lo Nuestro 2026 / (Foto del AFP)

Tras recibir el galardón, el cantante apareció en la alfombra roja acompañado de Ovy On The Drums, productor con quien ha trabajado en distintos proyectos musicales. Allí mostró el trofeo ante las cámaras y agradeció el respaldo del público.

¿Cómo reaccionó Blessd al dedicar su Premio Lo Nuestro a su hijo?

El cantante se mostró agradecido por el reconocimiento y por el apoyo recibido durante este proceso, destacando que atraviesa una etapa de cambios importantes tanto en lo profesional como en lo familiar.

Después de la ceremonia, Blessd publicó un mensaje en Facebook en el que dedicó el premio a su hijo, fruto de su relación con Manuela QM.


La publicación generó múltiples reacciones entre los internautas, quienes comentaron sobre el significado del gesto en medio del contexto personal que atraviesa el artista.

¿Qué ha pasado entre Blessd y Manuela QM en 2026?

En enero de 2026, Blessd confirmó que se convertiría en padre junto a Manuela QM, compartiendo mensajes relacionados con la llegada de su hijo.

Semanas después, comenzaron a circular en redes sociales pantallazos y videos de una presunta conversación entre el artista y otra mujer. Luego de esto, Manuela QM dejó de seguir a Blessd en Instagram, archivó fotografías junto a él y publicó un mensaje en el que afirmó que se enfocaría en su bienestar y el de su bebé.

¿Qué ha pasado entre Blessd y Manuela QM en 2026?
La historia entre Blessd y Manuela QM llama la atención en redes / (Foto de AFP y Freepik)

Por su parte, el cantante pidió en historias que no se creyera en los rumores que se muestran en redes, asegurando que no todo es lo que parece.

Mientras continúan las versiones sobre el estado de la relación, Blessd marcó su paso por Premio Lo Nuestro dedicando su primer galardón a su hijo, un gesto que llamó la atención por el momento que vive actualmente.

