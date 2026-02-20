Maiker reveló sentirse satisfecho pro su participación en La casa de los famosos Colombia 2026

En la noche del jueves 19 de febrero, los participantes de La casa de los famosos Colombia 2026 quedaron impactados tras una desafortunada eliminación, pues Maiker Smith salió de la competencia por decisión del público.

Durante la gala, los famosos se despidieron de su compañero, quien de manera inesperada tuvo que salir del juego, pues los televidentes y seguidores del reality fueron quienes votaron para que él se fuera, sin embargo, ellos no se esperaban ese resultado.

Si duda, la eliminación de Maiker generó todo tipo de reacciones y es que hasta la misma Johanna Fadul se refirió sobre el tema.

¿Por qué Maiker fue eliminado un jueves de La casa de los famosos Colombia 2026?

En la noche del martes 17 de febrero, el mismo Maiker Smith oprimió el botón del pánico y hasta el día siguiente supo lo que decía el sobre, pues allí se anunció que uno de los participantes sería el eliminado de La casa de los famosos Colombia 2026.

Maiker Smith reaccionó a su salida de La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Como era de esperarse, este sobre dejó pensativos a los famosos, pues no sabían qué esperar del resultado y es que el mismo público fue quien votó para tomar esta difícil decisión.

En esta semana de revolución, han pasado varias cosas y por eso es que Maiker se fue, ya que el carro de mudanza tenía que llegar para llevarse al “mueble” de la casa y el resultado final fue que quedó eliminado para siempre de la competencia.

¿Qué dijo Maiker sobre su participación en La casa de los famosos Colombia 2026?

Al salir eliminado de La casa de los famosos Colombia 2026, Maiker pasó por el After Show con Karen Sevillano y Vicky Berrío, en donde reveló cómo se siente tras salir de la competencia.

Maiker Smith reaccionó a su eliminación y dejó clara su postura tras salir de La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Según sus palabras, aunque fue una sorpresa su eliminación, dijo sentirse satisfecho por lo que hizo dentro de la convivencia, ya que entró y salió siendo el mismo Maiker, destacando que adentro de la casa hubo momentos difíciles en donde sintió enojo, cansancio y felicidad.

El creador de contenido dejó claro que, así como lo dio todo dentro del reality, seguirá dándolo afuera en su trabajo en las redes.

Ante su respuesta, Karen dijo que, en el programa, los participantes tienen una idea de cómo se puede estar viendo afuera todo, pero la realidad es otra y por supuesto, ella habló desde su experiencia.