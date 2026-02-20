Lostherian continúan llamando la atención en redes por su particular forma de ser. Recientemente, el caso de una joven argentina se volvió viral tras ser mordida por un perro al intentar comunicarse con él ladrando.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocido cantante confirmaría su relación con un modelo tras romántica foto que salió a la luz

¿Cuál es el video de la therian que fue mordida por un perro al intentar ladrar con él?

Tras darse a conocer los therian en redes sociales y medios de comunicación, una joven argentina se volvió viral al dar una entrevista en la que explicó qué significa ser therian y mostrar cómo se relacionan con otros animales.

Los therian siguen ganando popularidad en redes por su forma de identificarse con los animales. (Foto: Freepik)

Para demostrar que los therian podían ser aceptados por otras especies, se acercó a un perro que estaba sujeto por su dueño con correa. Al verla con una máscara de lobo, el animal la olfateó varias veces y, de manera inesperada, la mordió en el brazo derecho.

Por fortuna, el incidente no tuvo consecuencias graves y la joven recibió atención médica de inmediato, pero su caso abrió la discusión sobre los peligros de idealizar estas prácticas, sobre todo cuando se interactúa con animales que pueden reaccionar por instinto ante conductas inesperadas.

Artículos relacionados La casa de los famosos Melissa Gate regresa a La casa de los famosos Col 3: ¿qué invitación recibió del jefe?

¿Qué significa ser 'therian'?

Ser therian significa sentir una conexión profunda con un animal específico, ya sea un lobo, un zorro o un felino, que forma parte de cómo la persona se percibe a sí misma. No implica transformarse físicamente, sino vivir esa identidad de manera interna, emocional y a veces espiritual.

Esta identidad ha ganado visibilidad en internet y redes sociales, donde algunos comparten cómo expresan su “animal interior” a través de gestos, comportamientos o accesorios.

A diferencia de otras subculturas, como los "furries", ser therian se vive como una experiencia personal más que como una actividad de entretenimiento o cosplay.

Los therians se identifican con cualquier animal, ya sea un lobo, zorro o gato. (Fotos: Freepik)

Artículos relacionados Viral Así vive un therian perro dálmata que busca ser adoptado por un ser humano

¿Qué famosos se han identificado como therians?

Algunos famosos han sorprendido al hablar sobre su conexión con el fenómeno therian.

La cantante peruana La Tigresa del Oriente se volvió viral luego de afirmar en un video que se considera la "primera therian" de la historia, relacionando su estética felina y su personaje artístico con esta identidad.

Recientemente, Cami Pulgarín, creadora de contenido colombiana, también reveló en sus redes que se identifica como therian, comentando de manera irónica que se consideraba una p3rra.

Su declaración reactivó el interés por esta tendencia y abrió el debate entre seguidores sobre cómo algunas personas viven esta identidad de forma auténtica y cotidiana.