Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Falleció reconocida abuelita que fue tendencia tras viral frase: ‘apaga la vela’: así se confirmó

El mundo de las redes sociales se viste de luto tras confirmarse la desafortunada muerte de famosa abuelita que fue tendencia.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¡Luto en redes! Falleció reconocida abuelita que fue tendencia tras viral frase: ‘apaga la vela’
¿Quién fue la reconocida influenciadora que falleció en las últimas horas? | Foto: Freepik

En las últimas horas, el mundo de las redes sociales se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de reconocida creadora de contenido digital que se hizo tendencia tras una viral frase, la cual dividió múltiples reacciones en las diferentes plataformas digitales.

Además, la noticia ha causado un profundo vacío por parte de los internautas, quienes han generado una ola de comentarios al recordar el importante legado que dejó la abuelita quien también se destacó por los videos que compartía en sus redes sociales.

Artículos relacionados

¿Quién fue la reconocida abuelita que falleció en las últimas horas?

El pasado 17 de febrero el mundo de las redes sociales se vistió de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de una abuelita que fue tendencia por una viral frase que realizó hace un largo periodo de tiempo en las redes sociales.

¡Luto en redes! Falleció reconocida abuelita que fue tendencia tras viral frase: ‘apaga la vela’
¿Quién fue la reconocida influenciadora que falleció en las últimas horas? | Foto: Freepik

La noticia fue confirmada a través de un video compartido por parte de los allegados de la abuelita a través de su cuenta oficial de TikTok en la que contaba con más de 67 mil seguidores, en la que se reveló lo siguiente:

“Vuela alto abuelita, apaga la vela”, agregó la allegada de la influenciadora en la descripción del video.

Artículos relacionados

Aunque por el momento no se ha confirmado con exactitud la causa de la muerte de la abuelita, miles de internautas la han recordado por demostrar su nobleza y espontaneidad al ser una reconocida creadora de contenido digital.

¡Luto en redes! Falleció reconocida abuelita que fue tendencia tras viral frase: ‘apaga la vela’
¿Cuál fue la razón por la que la abuelita fue viral en redes? | Foto: Freepik

¿Por qué la abuelita se hizo viral mediante las diferentes plataformas digitales?

Recordemos que Lupita Valadez, más conocida como la abuelita de TikTok, adquirió gran popularidad mediante las diferentes plataformas digitales al decir una especial frase en la que decía lo siguiente: “abuelita, apaga la vela”.

Desde luego, el video no solo se hizo tendencia por el especial gesto que tuvo la abuela al momento de apagar la vela, sino que también, por la especial celebración de cumpleaños que tuvo al momento de cumplir 108 años.

Por el momento, varios internautas han recordado a la abuelita con gran conmoción, al demostrar la especial nobleza que tenía y, también, por los diferentes contenidos que compartía en sus redes sociales los cuales contaron con una gran variedad de reproducciones.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Murió niña influencer de 9 años tras batallar contra un tumor maligno en el cerebro Influencers

Muere niña influencer de 9 años tras luchar contra un tumor cerebral canceroso

La muerte de la niña influencer de 9 años fue confirmada por su madre en redes, quien reveló cómo fueron sus últimos días.

¡Adiós a un actor! La televisión se viste de luto tras confirmarse lamentable pérdida Talento internacional

¡Adiós a un actor! La televisión se viste de luto tras confirmarse lamentable pérdida

En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de reconocido actor, quien dejó importante legado en la televisión.

Viral

Así vive un therian perro dálmata que busca ser adoptado por un ser humano

Un therian perro dálmata llamó la atención en redes al expresar su deseo de ser adoptado por un humano y revelar cómo vive realmente.

Lo más superlike

Isabella Ladera revela curiosa experiencia de su embarazo Influencers

Isabella Ladera revela la curiosa experiencia que ha vivido durante su segundo embarazo

Isabella Ladera sorprende en redes sociales al revelar detalles acerca de la rutina que tiene su bebé en el vientre.

Manuela Gómez se molestó con ciertas actitudes de Beba con Jay Torres al ser casada: esto dijo La casa de los famosos

Manuela Gómez se molestó con ciertas actitudes de Beba con Jay Torres al ser casada: esto dijo

Equipo de Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Equipo de Yeison Jiménez conmovió tras dedicarle amorosas palabras

Alejandro Fernández compartió imágenes editadas por su padre en una fecha especial. Vicente Fernández

Alejandro Fernández reveló cuál era la afición secreta de Vicente Fernández

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología Salud

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología