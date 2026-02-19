En las últimas horas, el mundo de las redes sociales se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de reconocida creadora de contenido digital que se hizo tendencia tras una viral frase, la cual dividió múltiples reacciones en las diferentes plataformas digitales.

Además, la noticia ha causado un profundo vacío por parte de los internautas, quienes han generado una ola de comentarios al recordar el importante legado que dejó la abuelita quien también se destacó por los videos que compartía en sus redes sociales.

¿Quién fue la reconocida abuelita que falleció en las últimas horas?

El pasado 17 de febrero el mundo de las redes sociales se vistió de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de una abuelita que fue tendencia por una viral frase que realizó hace un largo periodo de tiempo en las redes sociales.

La noticia fue confirmada a través de un video compartido por parte de los allegados de la abuelita a través de su cuenta oficial de TikTok en la que contaba con más de 67 mil seguidores, en la que se reveló lo siguiente:

“Vuela alto abuelita, apaga la vela”, agregó la allegada de la influenciadora en la descripción del video.

Aunque por el momento no se ha confirmado con exactitud la causa de la muerte de la abuelita, miles de internautas la han recordado por demostrar su nobleza y espontaneidad al ser una reconocida creadora de contenido digital.

¿Por qué la abuelita se hizo viral mediante las diferentes plataformas digitales?

Recordemos que Lupita Valadez, más conocida como la abuelita de TikTok, adquirió gran popularidad mediante las diferentes plataformas digitales al decir una especial frase en la que decía lo siguiente: “abuelita, apaga la vela”.

Desde luego, el video no solo se hizo tendencia por el especial gesto que tuvo la abuela al momento de apagar la vela, sino que también, por la especial celebración de cumpleaños que tuvo al momento de cumplir 108 años.

Por el momento, varios internautas han recordado a la abuelita con gran conmoción, al demostrar la especial nobleza que tenía y, también, por los diferentes contenidos que compartía en sus redes sociales los cuales contaron con una gran variedad de reproducciones.