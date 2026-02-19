Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Se filtran fotos que confirmarían la orientación de un reconocido actor

Reconocido actor latino fue captado en cámara con quien sería su pareja, confirmando rumores sobre su orientación.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Filtran fotos de un reconocido actor junto a su pareja
Reconocido actor estaría saliendo con un empresario argentino. (Foto: Freepik)

Tras la celebración de San Valentín, un reconocido actor latinoamericano ha sido tendencia luego de que se filtraran unas fotos de él junto a otro hombre, con quien aseguran que podría sostener un romance.

De acuerdo con varios medios internacionales, TMZ le habría seguido la pista por un tiempo y capturaron diferentes momentos del actor con quien también sería una figura pública y, de hecho, este personaje fue pareja de Luke Evans, otro actor.

¿Quién es el famoso actor que fue visto en un posible romance con otro hombre?

Se trata del actor chileno, Pedro Pascal, reconocido por sus personajes como Joel Miller en The Last of Us, Din Djarin en The Mandalorian y Oberyn Martell en Game of Thrones y es una de las figuras latinas más queridas por destacase en Hollywood.

Desde ya hace un buen tiempo, Pascal ya había despertado rumores por su orientación, pero él nunca ha querido hablar sobre el tema y sin duda, esto, para muchos daba por hecho que le gustan los hombres.

Reconocido actor estaría saliendo con un empresario argentino.
Pedro Pascal y su supuesta pareja. (AFP/ David Jon)

La orientación de las demás personas no debería ser un tema de conversación, sin embargo, esto es algo que sigue generando conversación en redes sociales y por eso, para muchos fue sorpresa que saliera a la luz que, el actor podría sostener una relación con otro hombre.

Además, Pedro ha sido un activista por los derechos LGBTIQ+, ya que su hermana quien también actúa, es una mujer trans, se trata de Lux Pascal.

¿Cuáles fueron las fotos que dejan en evidencia el supuesto romance de Pedro Pascal con otro hombre?

Por un lado, en Twitter han circulado dos fotos de Pedro Pascal con el empresario argentino Rafael Olarra, en un cine, en donde se veía muy cariñoso el actor con quien podrías ser su pareja.

Pedro Pascal y su supuesta pareja.
Filtran fotos de un reconocido actor junto a su pareja. (Foto: Freepik)

Por otro lado, el medio TMZ publicó en su cuenta de Instagram, otras imágenes de los dos en las calles de El Lower East Side en New York y en este registro fotográfico, Pedro está paseando con el empresario de la manera más casual, pero en algunas tomas se ve a Rafael abrazándolo con emoción y no precisamente como amigos.

Es importante mencionar que Rafael Olarra fue novio del también actor Luke Evans durante el 2019 hasta el 2021, ellos mismo anunciaron su separación.

