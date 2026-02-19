En las últimas horas, el nombre de un reconocido cantante se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras una romántica fotografía que se ha circulado en redes sociales en la que se refleja que está junto a un guapo modelo.

Desde que las fotografías se publicaron, varios internautas han generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras la especial cercanía que se evidencia entre el famoso cantante junto a un hombre.

¿Quién es el cantante que se ha hecho viral tras presumir la que podría ser su nueva relación?

El nombre de Pablo Alborán se ha convertido en tendencia a través de las diferentes redes sociales no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino que también por unas fotos circuladas en las que se refleja que presumiría su nueva relación al estar con un modelo llamado: Juan Sesma.

Así se confirmaría la nueva relación de Pablo Alborán. | AFP: Rodrigo Varela

Recientemente, Juan Sesma compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de seis mil seguidores en las que se refleja que disfrutó de la especial compañía de su familia, allegados y de su novio, durante su celebración de cumpleaños, expresando las siguientes palabras en la descripción de la publicación:

“Gracias a mis padres por coger el coche para venir a Madrid a comer conmigo, gracias a mis abuelos por llamarme a las 8 de la mañana para felicitarme, gracias a mis amigos por esos audios, mensajes y llamadas a la distancia que levantan la sonrisa al cielo, y gracias a mi novio por sacar las velas dos minutos antes de las 00:00”, agregó Juan Sesma.

¿Cuáles son las fotografías en las que se evidencia la cercanía entre Pablo Alborán y Juan Sesma?

Aunque por el momento el cantante Pablo Alborán no ha confirmado su relación con Juan Sesma, en una de las fotografías se refleja que están de manera cercana, viéndose fijamente a los ojos.

¿Quién es el hombre que sería el nuevo novio de Pablo Alborán? | Foto: Freepik

De igual modo, el cantante Pablo Alborán toma de cariñosa manera a Juan Sesma en una de las fotografías, demostrando que se apoyan en los momentos más importantes.

Entre tanto, Juan se ha destacado por ser un reconocido modelo al participar en importantes pasarelas internacionales y cautivar con su gran talento para la moda.