Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Reconocido cantante confirmaría su relación con un modelo tras romántica foto que salió a la luz

Famoso cantante confirmaría su nueva relación con romántica fotografía en la que aparece con un modelo.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Reconocido cantante confirmaría su relación con un modelo tras romántica foto que salió a la luz
¿Quién es el novio del reconocido cantante? | Fotos: Freepik

En las últimas horas, el nombre de un reconocido cantante se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras una romántica fotografía que se ha circulado en redes sociales en la que se refleja que está junto a un guapo modelo.

Desde que las fotografías se publicaron, varios internautas han generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras la especial cercanía que se evidencia entre el famoso cantante junto a un hombre.

Artículos relacionados

¿Quién es el cantante que se ha hecho viral tras presumir la que podría ser su nueva relación?

El nombre de Pablo Alborán se ha convertido en tendencia a través de las diferentes redes sociales no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino que también por unas fotos circuladas en las que se refleja que presumiría su nueva relación al estar con un modelo llamado: Juan Sesma.

Reconocido cantante confirmaría su relación con un modelo tras romántica foto que salió a la luz
Así se confirmaría la nueva relación de Pablo Alborán. | AFP: Rodrigo Varela

Recientemente, Juan Sesma compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de seis mil seguidores en las que se refleja que disfrutó de la especial compañía de su familia, allegados y de su novio, durante su celebración de cumpleaños, expresando las siguientes palabras en la descripción de la publicación:

Artículos relacionados

“Gracias a mis padres por coger el coche para venir a Madrid a comer conmigo, gracias a mis abuelos por llamarme a las 8 de la mañana para felicitarme, gracias a mis amigos por esos audios, mensajes y llamadas a la distancia que levantan la sonrisa al cielo, y gracias a mi novio por sacar las velas dos minutos antes de las 00:00”, agregó Juan Sesma.

¿Cuáles son las fotografías en las que se evidencia la cercanía entre Pablo Alborán y Juan Sesma?

Aunque por el momento el cantante Pablo Alborán no ha confirmado su relación con Juan Sesma, en una de las fotografías se refleja que están de manera cercana, viéndose fijamente a los ojos.

Artículos relacionados

Reconocido cantante confirmaría su relación con un modelo tras romántica foto que salió a la luz
¿Quién es el hombre que sería el nuevo novio de Pablo Alborán? | Foto: Freepik

De igual modo, el cantante Pablo Alborán toma de cariñosa manera a Juan Sesma en una de las fotografías, demostrando que se apoyan en los momentos más importantes.

Entre tanto, Juan se ha destacado por ser un reconocido modelo al participar en importantes pasarelas internacionales y cautivar con su gran talento para la moda.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Falleció la mamá de reconocido músico de Andrés Cepeda Andrés Cepeda

Falleció la mamá de reconocido músico de Andrés Cepeda, así fue su despedida

Reconocido músico de Andrés Cepeda confirmó el fallecimiento de su madre mediante un conmovedor mensaje en Instagram.

Shakira y Beéle sorprendieron al mostrarse juntos en Barranquilla Shakira

Shakira y Beéle sorprendieron al mostrarse juntos en Barranquilla, ¡esto se sabe!

Shakira y Beéle llamaron la atención de los fans al revelar la verdadera razón de su inesperada visita a Barranquilla.

Maluma recordó cómo conoció a Yeison Jiménez Maluma

Maluma recordó su historia junto a Yeison Jiménez: "Gracias por cumplirme otro sueño"

Maluma sorprendió en redes al revelar la curiosa forma en la que conoció a Yeison Jiménez. Su relato conmovió a los fans.

Lo más superlike

Melissa Gate confesó qué celebridades le caen bien de La casa de los famosos Colombia 3: ¿quiénes? Melissa Gate

Melissa Gate confesó qué celebridades le caen bien de La casa de los famosos Colombia 3: ¿quiénes?

Melissa Gate confesó qué celebridades que le caen bien en La casa de los famosos Colombia 3 tras su pronto regreso.

Sofía Avendaño defiende a Alexa Torrex de Karola Sofía Avendaño

Sofía Avendaño defiende a Alexa Torrex y arremete contra Karola: "la copia eres tú"

¡Adiós a un actor! La televisión se viste de luto tras confirmarse lamentable pérdida Talento internacional

¡Adiós a un actor! La televisión se viste de luto tras confirmarse lamentable pérdida

Alejandro Fernández compartió imágenes editadas por su padre en una fecha especial. Vicente Fernández

Alejandro Fernández reveló cuál era la afición secreta de Vicente Fernández

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología Salud

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología