Maluma recordó su historia junto a Yeison Jiménez: "Gracias por cumplirme otro sueño"

Maluma sorprendió en redes al revelar la curiosa forma en la que conoció a Yeison Jiménez. Su relato conmovió a los fans.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Maluma recordó cómo conoció a Yeison Jiménez
Maluma conmovió a los fans al recordar su historia con Yeison Jiménez / (Foto de AFP y Canal RCN)

Maluma compartió detalles sobre su amistad con Yeison Jiménez y el lanzamiento póstumo de la canción que grabaron juntos antes del accidente aéreo. Su historia generó conmoción en redes.

¿Cómo se conocieron Maluma y Yeison Jiménez?

Maluma relató que conoció a Yeison Jiménez hace aproximadamente diez años, cuando ambos estaban comenzando sus carreras. El encuentro ocurrió en Bogotá durante un evento público de una emisora. Después coincidieron en otros conciertos en Colombia, aunque no mantuvieron contacto frecuente en ese momento.

El artista urbano explicó que, aunque no eran cercanos, seguía la carrera de Jiménez y estaba al tanto de su crecimiento en la música popular colombiana. Según contó, siempre reconoció su disciplina y el lugar que había alcanzado dentro del género.

Siempre me pareció un man muy trabajador, muy camellador y para serles sincero, escuchaba su música.

Maluma recuerda su historia con Yeison Jiménez / (Fotos de AFP y Canal RCN)

El contacto directo se dio años después gracias al padre de Maluma, quien se encontró con Yeison Jiménez en un aeropuerto y facilitó el intercambio de números telefónicos. A partir de ahí comenzaron a hablar por mensajes y llamadas.

En esas conversaciones, Maluma le expresó el respeto que sentía por su trayectoria y le propuso buscar canciones para una posible colaboración.

¿Cómo nació la canción de Maluma y Yeison Jiménez?

De acuerdo con el testimonio del cantante paisa, ambos empezaron a enviarse propuestas musicales hasta que eligieron un tema que inicialmente llevaba otro nombre: El patán. Posteriormente decidieron titularlo Con el corazón.

'Con el corazón', canción de Maluma y Yeison Jiménez / (Fotos de AFP)

La grabación se realizó el 10 de diciembre de 2025 en un estudio de Medellín. Maluma explicó que ese día compartieron con sus equipos de trabajo y consolidaron una conexión que, según sus palabras, parecía de años. Durante la jornada avanzaron en la grabación y definieron detalles del lanzamiento.

"Yo quedé contento. Al hombre se le salían las lágrimas; a mí también. Un momento tan bonito, tan especial", destacó Maluma.

El reguetonero afirmó que desde el momento en que escuchó el resultado final sintió que la canción debía salir pronto. Incluso mencionó que ya tenían conversaciones sobre la producción de un video y estrategias para posicionarla en mercados como México.

¿Por qué Maluma decidió lanzar 'Con el corazón' tras el fallecimiento de Yeison Jiménez?

Maluma contó que el día en que recibió la noticia del accidente aéreo estaba en su casa escuchando la mezcla de la canción. En medio de ese momento recibió una llamada informándole lo sucedido. Según relató, la noticia interrumpió sus planes inmediatos para el lanzamiento.

Al principio dudó sobre publicar el tema por temor a que el público interpretara la decisión de manera equivocada. Sin embargo, durante el homenaje realizado en el Movistar Arena, conversó con Camila, hija de Yeison Jiménez, y con su esposa Sonia, quienes le expresaron el deseo de que la estrenara como parte de su legado.

Tras esa conversación, retomó el proyecto. El video oficial se construyó con imágenes reales de la sesión de grabación en Medellín. Maluma cerró su mensaje afirmando que la música de su colega permanecerá vigente y dedicó el lanzamiento a la familia, amigos y seguidores del cantante.

