El llano llega a Bogotá: “Voces del Joropo” promete música, baile y tradición

Colombia se ha caracterizado, entre otras cosas, por ser un país multicultural y, sin dudarlo, la cultura llanera es una de las más importantes del territorio; es por ello que llega a la capital “Voces del Joropo”, un evento que promete celebrar la identidad, la música y la tradición de los llanos orientales.

Artículos relacionados Altafulla Altafulla rompe su silencio y revela por qué su relación con Karina García no funcionó

¿De qué se trata el evento “Voces del Joropo”?

Bogotá volverá a convertirse en punto de encuentro del folclor llanero con el evento “Voces del Joropo”, lugar que reunirá a algunas de las voces colombianas y venezolanas más representativas del género el próximo 9 de mayo en el Movistar Arena para celebrar la música llanera de ambos países; será una noche dedicada a disfrutar la música que nace del llano y que ha acompañado la historia, la identidad y la memoria cultural de múltiples generaciones.

"Voces del Joropo", un evento que promete llevar la cultura llanera a Bogotá. Foto de Freepik

¿Qué artistas harán parte del evento “Voces del Joropo”?

El joropo no es solo un folclor colombiano, sino que también hace parte de la expresión cultural venezolana, por ende, habrá artistas de ambos países: Reynaldo Armas, referente indiscutible del género y quien encabeza la programación del evento, además de Luis Silva y Walter Silva, Aries Vigoth, Milena Benítes Carlos Quintero, entre otros.

¿Es la primera vez que se lleva a cabo el evento “Voces del Joropo” en Bogotá?

Aunque no se ha realizado de manera consecutiva, Voces del Joropo 2026 marca la tercera edición de este cotizado evento. Su primera versión tuvo lugar el 11 de mayo de 2019 en el Movistar Arena, en Bogotá, mientras que la segunda edición se celebró el 14 de noviembre de 2020 con alternativas de transmisión vía streaming, ya que en ese momento se estaba viviendo la pandemia del COVID-19.

Artículos relacionados Lina Tejeiro Lina Tejeiro celebró San Valentín y un misterioso acompañante generó teorías: ¿Era Ryan Castro?

¿Ya se pueden adquirir las boletas para el evento “Voces del Joropo”?

Sí, las boletas del evento “Voces del Joropo” ya están disponibles para su compra; sin embargo, hay que tener en cuenta que hay 2 etapas de venta, las cuales son: