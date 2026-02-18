Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karola sorprende al revelar lo que piensa de Karina García: ¿le parece buena amiga?

Karola habló acerca de una amistad que no era pública: Karina García; además afirmó que en ciertas ocasiones la ayudó a vestirse y a maquillarse.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Karola habla acerca de su amistad con Karina García
Karola habla acerca de su amistad con Karina García. Foto de: Canal RCN

Karol Alcendra, conocida como Karola, actual participante de la tercera edición de La casa de los famosos Colombia 2026, no dudó en hablar acerca de su amistad con Karina García, quien también participó en La casa de los famosos Colombia, pero en la edición anterior (2025).

Artículos relacionados

¿Cómo se conocieron Karola y Karina García?

Según contó Karola, su primer encuentro con Karina García fue bastante inesperado. Todo ocurrió a las afueras de una fiesta en Medellín, a la que incluso también asistía Mariana Zapata.

Tras ese momento, mantuvieron contacto a través de redes sociales y lograron una buena conexión; sin embargo, con el tiempo la relación se enfrió y actualmente ya no son amigas.

Karola revela detalles de cómo conoció a Karina García
Karola revela detalles de cómo conoció a Karina García (Fotos de: Canal RCN)

¿Qué dijo Karola acerca de su amistad con Karina García?

Tras la pregunta que le hizo Yuli Ruiz a Karola acerca de su amistad con Karina García, la influenciadora cartagenera no dudó en afirmar que Karina García era buena persona:

“Hay amigas que no les gusta ver brillar a otras y ella es una amiga que sí le gusta ver brillar a otras; eso es lo que me gustaba de ella (…) tiene un corazón bacano en ese sentido, pa’ que”

¿Karola habló de alguna situación específica en la que Karina García fue buena amiga con ella?

Entre muchas cosas que nombró Karola al referirse a Karina García, ella destaca una anécdota personal en la que Karina García no dudó en ayudarle a escoger sus vestidos y maquillajes para que, según ella, se viera más bonita”; con lo cual, Karola a afirma que: “esos son detalles que a ella le marcan en una amistad”

Artículos relacionados

¿Karola habló acerca de algún otro aspecto de la vida de Karina García?

Más allá de solo hablar de la afinidad que tuvo con Karina García, Karola también comentó acerca de otros aspectos de la vida de la paisa: “Ella se merece su fama también y merece lo que le está pasando”, refiriéndose a la fuerza que ha tenido Karina García últimamente en las redes sociales; además, también nombró que era una buena mamá y cerró su idea diciendo que:

“Se lo merece, porque yo siempre he dicho que cuando Dios le da a uno la bendición, es porque uno se la merece”

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Nicolás Arrieta desafió las reglas y recibió fuerte castigo de El Jefe Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta es castigado por El jefe tras desobedecer las reglas de La casa de los famosos

El Jefe de La casa de los famosos tomó drástica decisión con Nicolás Arrieta tras desobedecer sus reglas.

La actriz que dio voz a Kim Possible reveló entre lágrimas que fue diagnosticada con cáncer Talento internacional

Actriz que dio voz a Kim Possible reveló entre lágrimas que fue diagnosticada con cáncer, esto dijo

La actriz reveló entre lágrimas que fue diagnosticada con cáncer y habló del proceso médico que enfrenta ahora.

Manuela QM, novia de Blessd, compartió los antojos que le han dado en su embarazo Blessd

Manuela QM, la novia de Blessd, revela a sus fans los antojos que ha tenido durante su embarazo

Manuela QM, novia de Blessd, sorprendió a sus fans en Instagram al revelar los antojos que ha tenido durante su embarazo.

Lo más superlike

Maiker obtuvo inmunidad en la gala de nominación. La casa de los famosos

Así quedó la Placa parcial de La casa de los famosos: Maiker obtuvo inmunidad

Se definió la Placa parcial de la semana y Maiker quedó con inmunidad: conoce cómo salvar a tu favorito.

La música llanera se toma Bogotá, esta vez con el evento "Voces del Joropo" Talento nacional

El llano llega a Bogotá: “Voces del Joropo” promete música, baile y tradición

¡Adiós a un actor! La televisión se viste de luto tras confirmarse lamentable pérdida Talento internacional

¡Adiós a un actor! La televisión se viste de luto tras confirmarse lamentable pérdida

Alejandro Fernández compartió imágenes editadas por su padre en una fecha especial. Vicente Fernández

Alejandro Fernández reveló cuál era la afición secreta de Vicente Fernández

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología Salud

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología