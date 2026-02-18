Karola sorprende al revelar lo que piensa de Karina García: ¿le parece buena amiga?

Karol Alcendra, conocida como Karola, actual participante de la tercera edición de La casa de los famosos Colombia 2026, no dudó en hablar acerca de su amistad con Karina García, quien también participó en La casa de los famosos Colombia, pero en la edición anterior (2025).

¿Cómo se conocieron Karola y Karina García?

Según contó Karola, su primer encuentro con Karina García fue bastante inesperado. Todo ocurrió a las afueras de una fiesta en Medellín, a la que incluso también asistía Mariana Zapata.

Tras ese momento, mantuvieron contacto a través de redes sociales y lograron una buena conexión; sin embargo, con el tiempo la relación se enfrió y actualmente ya no son amigas.

Karola revela detalles de cómo conoció a Karina García (Fotos de: Canal RCN)

¿Qué dijo Karola acerca de su amistad con Karina García?

Tras la pregunta que le hizo Yuli Ruiz a Karola acerca de su amistad con Karina García, la influenciadora cartagenera no dudó en afirmar que Karina García era buena persona:

“Hay amigas que no les gusta ver brillar a otras y ella es una amiga que sí le gusta ver brillar a otras; eso es lo que me gustaba de ella (…) tiene un corazón bacano en ese sentido, pa’ que”

¿Karola habló de alguna situación específica en la que Karina García fue buena amiga con ella?

Entre muchas cosas que nombró Karola al referirse a Karina García, ella destaca una anécdota personal en la que Karina García no dudó en ayudarle a escoger sus vestidos y maquillajes para que, según ella, se viera “más bonita”; con lo cual, Karola a afirma que: “esos son detalles que a ella le marcan en una amistad”

¿Karola habló acerca de algún otro aspecto de la vida de Karina García?

Más allá de solo hablar de la afinidad que tuvo con Karina García, Karola también comentó acerca de otros aspectos de la vida de la paisa: “Ella se merece su fama también y merece lo que le está pasando”, refiriéndose a la fuerza que ha tenido Karina García últimamente en las redes sociales; además, también nombró que era una buena mamá y cerró su idea diciendo que: