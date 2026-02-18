Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Nicolás Arrieta es castigado por El jefe tras desobedecer las reglas de La casa de los famosos

El Jefe de La casa de los famosos tomó drástica decisión con Nicolás Arrieta tras desobedecer sus reglas.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Nicolás Arrieta desafió las reglas y recibió fuerte castigo de El Jefe
Nicolás Arrieta desafió las reglas y recibió fuerte castigo de El Jefe. (Foto Canal RCN).

Nicolás Arrieta vuelve a estar en el ojo del huracán tras incumplir una vez más las reglas de El Jefe dentro de La casa de los famosos Colombia, por lo que la máxima autoridad del reality decidió tomar reglas en el asunto y darle un merecido castigo durante la gala de este miércoles 18 de febrero.

¿Por qué Nicolás Arrieta fue castigado por El Jefe de La casa de los famosos Colombia?

Una de las cosas que los participantes deben saber y que el público tiene claro es que los ‘congelados’ de La casa de los famosos Colombia puede ser de doble filo, pues aunque este momento puede representar un instante de alegría para quienes reciben a sus seres queridos también puede traer consigo graves consecuencias, tal y como pasó con Nicolás Arrieta.

El Jefe sanciona a Nicolás Arrieta por romper norma en La casa de los famosos
El Jefe sanciona a Nicolás Arrieta por romper norma en La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

Pues el creador de contenido recibió la visita de su novia Manuela Ortiz el pasado martes 17 de febrero y durante la dinámica el influenciador se movió un par de veces pese a su voluntad de mantenerse ‘congelado’ por lo que El Jefe decidió aplicar las reglas de La casa de los famosos Colombia y hacer cumplir su palabra de que quien se mueva en los ‘congelados’ será castigado.

¿Cuál fue el castigo que Nicolás Arrieta recibió tras moverse en el ‘Congelado’ de La casa de los famosos y cómo reaccionó?

Durante la gala de este 18 de febrero los participantes vivieron un nuevo pronunciamiento de El Jefe en donde se dio a conocer que Nicolás Arrieta recibiría como castigo ingresar a Placa y quedar en riesgo de eliminación por haberse movido durante el ‘Congelado’ de su novia.

Al parecer el creador de contenido ya lo sospechaba, pues lejos de enojarse, aceptó el castigo con mucha emoción y hasta lo celebro mencionado que "a eso vine”.

“Nicolás, ayer durante tu congelado interactuaste con Manuela y está prohibido, recuerden, no pueden interactuar, no pueden hablar, no pueden abrazar, no pueden comunicarse con sus familiares, así que a partir de este momento Nicolás estás nominado y en riesgo de eliminación”, mencionó Carla Giraldo.

Tensión en La casa de los famosos: castigan a Nicolás Arrieta
Tensión en La casa de los famosos: castigan a Nicolás Arrieta. (Foto Canal RCN).
