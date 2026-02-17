Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Esposa de Yeison Jiménez reapareció en redes recibiendo la cadena restaurada del artista

En video quedó el momento en el que la esposa de Yeison Jiménez recibe la cadena ‘Mi Promesa’ tras ser restaurada luego del accidente.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Reaparece la esposa de Yeison Jiménez con la cadena restaurada del artista.
Esposa de Yeison Jiménez reapareció al recibir la cadena restaurada del cantante. (Foto: Canal RCN - Imagen creada con IA)

El pasado martes 10 de febrero, Yeison Jiménez cumplió un mes de fallecido y con el pasar de los días, su familia, amigos y seguidores han mostrado que no están dispuestos a dejar morir el legado del artista.

Es por eso que, con el pasar del tiempo, ellos se encargan de recordarlo en momentos específicos, como cuando estaba en tarima, en su casa y riendo junto a sus amigos.

Una de las situaciones más duras para su familia tras su partida, fue recibir los objetos con los que él falleció, como su cadena con el gran dije ‘Mi promesa’, la cual, aunque se vio afectada luego del accidente, resultó estando casi intacta.

¿Qué pasó con la cadena de Yeison Jiménez tras ser encontrada en el lugar del accidente?

Su familia recibió todos los objetos que habían quedado en el lugar como las joyas, pues a través de portales de noticias y redes sociales se conocieron las fotos de los objetos que eran de propiedad de Yeison Jiménez como su famosa cadena de ‘Mi promesa’.

Esposa de Yeison Jiménez reapareció al recibir la cadena restaurada del cantante.
El conmovedor video de la esposa de Yeison Jiménez recibiendo su cadena restaurada. (Foto: Canal RCN)

Fue tanto el impacto que generó ver la imagen de las cosas del artista que, para muchos fue increíble que él las haya tenido puestas y ellas hayan quedado casi que intactas como un recuerdo que él quiso dejar para sus seres amados.

Es por esto que, el dije en mención, pudo ser restaurado y devuelto a su esposa.

¿Cuál es el video de la esposa de Yeison Jiménez reapareciendo en redes sociales junto a su cadena?

A través de Instagram se conoció un video de la joyería que había hecho la cadena con el dije de ‘Mi promesa’ para Yeison Jiménez, en el cual, ellos, dijeron que habían restaurado el objeto desde el respeto y en homenaje al cantante.

El conmovedor video de la esposa de Yeison Jiménez recibiendo su cadena restaurada.
Reaparece la esposa de Yeison Jiménez con la cadena restaurada del artista. (Foto: Canal RCN)

En el clip, se ve a Sonia Restrepo, esposa del artista, recibiendo la cadena en sus manos, observándola con mucha nostalgia, expresando su gran vacío y dolor.

Aunque ella sale por unos segundos, se logra ver que, tras un mes de la partida de su esposo, para ella sigue siendo difícil no tenerlo en su vida y por eso mismo, mira con tristeza las cosas materiales que estuvieron con él durante su muerte.

En el video se logra ver que, la joyería, al parecer también habría restaurado otras joyas de Yeison, como un reloj, anillo y pulseras o cadenas.

