Así reaccionó Shakira al ver una foto de Gerard Piqué en concierto, ¡el video es viral!

Shakira tuvo una inesperada reacción al ver una foto de Gerard Piqué durante uno de sus conciertos. El video se volvió viral.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Shakira se sorprendió al ver foto de Piqué
Shakira se viralizó tras ver a Piqué en sus conciertos / (Foto de AFP)

Shakira continúa con su gira “Las mujeres ya no lloran” y cada presentación deja momentos que se viralizan rápidamente en redes sociales. En su reciente show en El Salvador, una imagen de Gerard Piqué entre el público captó su atención y generó conversación digital.

¿Cuál es la agenda de Shakira?

La cantante colombiana se encuentra recorriendo varios países con su gira “Las mujeres ya no lloran”, un tour que ha incluido presentaciones en América Latina y que continuará en otras ciudades en las próximas semanas.

Shakira continúa con su gira “Las mujeres ya no lloran” / (Foto de AFP)

En cada concierto, Shakira combina un repertorio de éxitos con sus lanzamientos más recientes. La agenda contempla fechas en distintos escenarios de la región, donde la artista ha mantenido una dinámica cercana con el público, caminando entre los asistentes en algunos momentos del espectáculo.

¿Qué pasó en el concierto de Shakira en El Salvador?

Durante su presentación en El Salvador, mientras interpretaba BZRP Music Sessions, uno de sus temas más comentados, un fan levantó una fotografía del exfutbolista Gerard Piqué.

La imagen había sido editada con dibujos en el rostro, incluyendo llamas en los ojos y cuernos. Aunque al inicio parecía que el cartel pasaría desapercibido, la asistente insistió en mostrarlo hasta que logró captar la mirada de la cantante.

Shakira vive incómodo momento en El Salvador / (Foto del Canal RCN)

El momento fue grabado por varios asistentes y compartido en redes sociales, donde comenzó a circular pocas horas después del concierto.

¿Cómo reaccionó Shakira?

Al notar la fotografía, Shakira hizo un gesto de sorpresa y continuó con su recorrido por el escenario sin detener la interpretación.

En redes sociales, los internautas afirmaron que la escena generó risas entre los asistentes y comentarios sobre el ingenio de la fan para llamar la atención de la artista. Hasta el momento, ni Shakira ni Gerard Piqué se han pronunciado públicamente sobre lo ocurrido durante el concierto.

