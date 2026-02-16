¿Tomar agua en la comida afecta la digestión? Esto dicen expertos

Durante años han circulado versiones que advierten que beber líquidos en medio de la comida podría “apagar” los jugos gástricos o dificultar la digestión, sin embargo, especialistas en salud digestiva coinciden en que, en la mayoría de las personas, el agua no solo no perjudica el proceso, sino que puede contribuir positivamente.

¿Beber agua diluye los jugos gástricos?

Uno de los mitos más extendidos señala que consumir líquidos durante la comida interfiere con la acción de los ácidos estomacales, sin embargo, expertos han explicado que el agua forma parte natural del proceso digestivo.

A diferencia de bebidas azucaradas, el agua no ralentiza la digestión ni añade calorías. Foto Freepik

Este líquido integra el contenido del estómago y facilita la descomposición de los alimentos para que el organismo pueda absorber mejor los nutrientes.

A diferencia de los jugos con alto contenido de azúcar, el agua no contiene calorías ni componentes que irriten la mucosa gástrica en personas sanas, de hecho, mantenerse hidratado favorece el tránsito intestinal y contribuye a prevenir el estreñimiento.

¿Es mejor tomarla antes o después de comer?

Algunos especialistas sugieren que, si existe tendencia a la pesadez o reflujo, puede ser útil distribuir la hidratación fuera del momento exacto de la comida principal, una recomendación frecuente es ingerir líquidos unos 30 minutos antes de empezar a comer o esperar aproximadamente media hora después de finalizar.

Tomar un vaso de agua previo a la comida puede además generar sensación de saciedad, lo que resulta útil en planes de control de peso, sin embargo, no existe una regla universal estricta. La clave está en observar cómo responde el propio cuerpo y ajustar los hábitos según la tolerancia individual.

¿Qué otros hábitos favorecen una buena digestión?

Más allá del debate sobre el agua, los expertos coinciden en que la calidad de la digestión depende de varios factores como comer despacio, masticar correctamente y evitar distracciones intensas durante la comida contribuyen a que el proceso sea más eficiente.

Se recomienda beber líquidos 30 minutos antes o después de las comidas. Foto Freepik

Mantener horarios regulares para las comidas permite que el sistema digestivo tenga momentos de actividad y descanso bien definidos, por lo que más que prohibir el agua en la mesa, se trata de adoptar una rutina equilibrada que combine hidratación adecuada y hábitos saludables para el bienestar general.