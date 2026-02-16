Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
El plan de Feid mientras Karol G celebraba su cumpleaños

El artista Feid se mostró en curioso plan al tiempo que Karol G celebraba un año más de vida.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García

La cantante Karol G celebró su cumpleaños número 35 este 14 de febrero, fecha en la que también se celebra San Valentín.

¿Cómo celebró Karol G su cumpleaños?

La Bichota compartió imágenes de lo que fue su celebración por haber cumplido un año más de vida a través de sus redes sociales, cuyas imágenes decidió eliminar poco después de publicadas.

karol g celebro su cumpleaños

En las imágenes se mostró muy feliz acompañada por su familia, amigos y varias celebridades, entre ellas la cantante Becky G y la actriz Sofía Vergara.

Sin embargo, dichas publicaciones llamaron bastante la atención de sus fanáticos debido a la ausencia del cantante Feid, pues si bien se habría confirmado su ruptura, muchos guardaban la esperanza de ambos siguieran juntos, por lo que, el hecho de él no estuviera en el festejo verificaría que efectivamente están separados.

¿Qué hacía Feid mientras Karol G celebraba su cumpleaños?

El artista Feid no pasó desapercibido en redes sociales, pues todos sus fanáticos estaban atentos a sus publicaciones, por si acaso llegaba a felicitar públicamente a la paisa o si mostraba en la fiesta.

feid en new york lejos de karol g

Sin embargo, se dejó ver en New York visitando un museo junto con su hermana Manuela Villada.

Además, dio a conocer que le salió un orzuelo y con humor detalló que con este detalle en su rostro confirmaba el regreso de Feid tras promocionar su más reciente colaboración "Mírame baby" junto al artista Arcángel, que muchos seguidores aseguran es una clara dedicatoria para Karol G tras su ruptura.

De igual manera, se mostró pegando un stiker en un post de la ciudad en el que muestra a un hombre con un equino recorriendo café y con su logo.

Tras sus revelaciones, miles de internautas reaccionaron en redes sociales, donde muchos destacaron su tristeza al ver las imágenes, pues es una evidente distancia que hay entre los artistas, mientras que otros se mostraron apoyándolo y resaltando que espera que muy pronto pueda encontrar un nuevo amor.

Por el momento, los artistas siguen disfrutando de sus respectivas vidas y sus diferentes proyectos, con los que esperan seguir enamorando a todos.

