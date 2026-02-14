Lady Tabares confirmó el fallecimiento de reconocido actor de 'La vendedora de rosas'

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Lady Tabares confirmó la muerte de un reconocido actor de La vendedora de rosas. Su mensaje conmovió a los fans de la película.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Lady Tabares confirmó el fallecimiento de 'Chocolatina' / (Foto del Canal RCN y Freepik)

A través de sus historias de Instagram, Lady Tabares reveló el fallecimiento de un reconocido actor de La vendedora de rosas. La actriz generó conmoción al dedicar un emotivo mensaje de despedida a su compañero.

¿Quién era Jhon Fredy Ríos, 'Chocolatina'?

Jhon Fredy Ríos, conocido por su papel de "Chocolatina" en la película La vendedora de rosas, fue uno de los actores naturales seleccionados por el director Víctor Gaviria para retratar la realidad de las calles de Medellín.

Jhon Fredy Ríos, actor de La vendedora de rosas / (Foto de Freepik)

En su papel interpretó a un joven cercano al grupo de Mónica (Lady Tabares).
Poco tiempo después del éxito de la película, Jhon Fredy fue víctima de un ataque que le causó una lesión permanente, dejándolo en silla de ruedas desde los 17 años.

¿Qué dijo Lady Tabares sobre Jhon Fredy Ríos, 'Chocolatina'?

Este 13 de febrero del 2026, Lady confirmó el fallecimiento del actor. A través de sus historias de Instagram, la actriz emitió un comunicado mediante el cual expreso su tristeza ante lo sucedido.

Nuestro compañero Jhon Fredy Ríos, quien se desempeñó en el papel de Chocolatina ha fallecido, se ha ido a los brazos del señor.

La actriz lamentó el hecho y deseó el pleno descanso de su compañero. La noticia tomó por sorpresa a los internautas, quienes se mostraron ampliamente conmovidos por lo sucedido.

¿Cuál fue la participación de Lady Tabares en La vendedora de rosas?

La participación de Lady Tabares en La vendedora de rosas fue el eje central de la película, donde interpretó el papel protagónico de Mónica.

Lady fue descubierta por el director mientras vendía rosas en las calles de Medellín. No tenía formación actoral previa; su interpretación se basó en su propia experiencia de vida y en la realidad de los jóvenes de la calle en esa época.

Lady Tabares, actriz de La vendedora de rosas / (Foto del Canal RCN)

Originalmente, la película se inspiró en la vida de una niña real llamada Mónica Rodríguez, amiga de Lady, quien falleció antes de iniciar el rodaje. Lady, que inicialmente iba a tener un papel secundario, terminó asumiendo el protagonismo para honrar la historia de su amiga y representar la realidad que ambas compartían.

