Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Néider salió en defensa de Maiker Smith por las duras críticas contra el participante: “Contenido sí da”

Néider García, quien además es novio de Karen Sevillano, no entiende por qué la gente critica tanto a Maiker Smith.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Néider García defendió a Maiker en redes sociales.
Néider García no dudó en defender a Maiker Smith a raíz de las críticas que ha recibido. Fotos: RCN

La participación de Maiker Smith en La casa de los famosos Colombia ha generado opiniones divididas. Para algunos internautas, el creador de contenido no ha dado lo que se esperaba de él.

¿Qué dijo Néider García sobre las críticas contra su amigo Maiker, participante de La casa de los famosos Colombia?

Y es que Maiker entró a La casa en medio de mucha expectativa tras obtener su cupo en las votaciones preliminares. En su momento, Smith superó en una reñida votación a El Sebastucho.

Artículos relacionados

Esta vez, Néider García, pareja de Karen Sevillano y gran amigo de Maiker, salió en su defensa y reveló que él ha hecho méritos para seguir en el reality.

Muchos lo consideran ‘mueble’… quizá no da el contenido que muchos esperan de él, pero contenido sí da. Tiene su personaje de Ubaldina, Sale mal, ayuda en el Morning Show, de presentador con Juanda”, expresó Néider.

García señaló que las críticas contra él tienen que ver con el hecho de que no ha sido polémico, ni conflictivo.

Tiene actitudes cuestionables, como todos, pero por alguna razón con Maiker lo maximizan”, destacó Néider.

El creador de contenido afirmó que Maiker es su gran amigo y eso es razón suficiente para apoyarlo en la competencia. Aun sí, dijo que respeta los cuestionamientos contra él y afirmó que lo malo que tenga que decirle lo hará cuando él ya salga de La casa.

Néider García no dudó en defender a Maiker Smith.
Néider García es gran amigo de Maiker Smith, participante de La casa de los famosos. Fotos: RCN

Artículos relacionados

Maiker Smith está en riesgo de eliminación junto a Jay Torres, Beba, Manuela Gómez, Alejandro Estrada, Eidevin López y Juan Palau.

¿Johanna Fadul se unió a las críticas contra Maiker Smith tras su expulsión?

Maiker ha estado en el centro de los comentarios en redes sociales por su reacción ante la expulsión de Johanna Fadul. Posteriormente, la propia actriz habló de la actitud del creador de contenido con ella.

En uno de sus más recientes pronunciamientos, Johanna aseguró que desea que Maiker sea el próximo eliminado del reality.

Johanna Fadul se unió a las críticas contra Maiker Smith.
Johanna Fadul afirmó que Maiker Smith es una persona "resentida". Fotos: RCN

Según explicó, considera que su comportamiento dentro de la casa no aporta nada positivo al programa y que su forma de reaccionar ante las situaciones genera un ambiente tenso.

“Todo lo cuestiona, todo le afecta”, expresó Johanna y agregó que considera que es una persona “resentida” y “tocada”.

Pero ahí no se quedaron sus críticas, Fadul afirmó que él tiene el ego muy alto, y le hubiera gustado decirle todo en La casa, pero su inesperada expulsión no la dejó.

Artículos relacionados

Maiker se enfrentará este domingo al cuarto de eliminación y su suerte se decidirá con las votaciones del público.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Marilyn Patiño arremete contra Nicolás Arrieta tras La casa de los famosos Nicolás Arrieta

Marilyn Patiño arremete contra Nicolás Arrieta tras La casa de los famosos: "me da pesar"

Marilyn Patiño reveló detalles de su relación con Nicolás Arrieta en La casa de los famosos y confesó lo que piensa de él.

Votaciones en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Votaciones abiertas en La casa de los famosos: así puedes apoyar a tu favorito

Te mostramos cómo evitar que tu participante favorito abandone La casa de los famosos Colombia 2026.

Beneficio y castigo en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Llegó la primera función de cine y un fuerte castigo a La casa de los famosos

La prueba de beneficio y castigo se llevó a cabo entre Calma y Tormenta en La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Sebastián Yatra lamenta el fallecimiento de su mascota Sebastián Yatra

Sebastián Yatra lamenta el fallecimiento de su mascota: "fuiste mi gran amigo"

El cantante Sebastián Yatra dedicó unas conmovedoras palabras por el fallecimiento de Rancherito, una de sus mascotas.

Yeison Jiménez no pudo estar presente para el estreno de su canción con Maluma. Maluma

Se conocen nuevas imágenes del día que Yeison Jiménez y Maluma grabaron su canción

Drake desata controversia por compra millonaria de objeto que perteneció a Pablo Escobar Talento internacional

Drake desata controversia por compra millonaria de objeto que perteneció a Pablo Escobar

Florinda Meza y Chespirito Talento internacional

Florinda Meza ha estrenado su documental 'Atrévete a vivir' donde desmiente bioserie de Chespirito

No retocar tus extensiones a tiempo puede traer graves consecuencias, dice especialista Salud y Belleza

Experto revela las graves consecuencias de no retocar a tiempo las extensiones