La participación de Maiker Smith en La casa de los famosos Colombia ha generado opiniones divididas. Para algunos internautas, el creador de contenido no ha dado lo que se esperaba de él.

¿Qué dijo Néider García sobre las críticas contra su amigo Maiker, participante de La casa de los famosos Colombia?

Y es que Maiker entró a La casa en medio de mucha expectativa tras obtener su cupo en las votaciones preliminares. En su momento, Smith superó en una reñida votación a El Sebastucho.

Esta vez, Néider García, pareja de Karen Sevillano y gran amigo de Maiker, salió en su defensa y reveló que él ha hecho méritos para seguir en el reality.

Muchos lo consideran ‘mueble’… quizá no da el contenido que muchos esperan de él, pero contenido sí da. Tiene su personaje de Ubaldina, Sale mal, ayuda en el Morning Show, de presentador con Juanda”, expresó Néider.

García señaló que las críticas contra él tienen que ver con el hecho de que no ha sido polémico, ni conflictivo.

Tiene actitudes cuestionables, como todos, pero por alguna razón con Maiker lo maximizan”, destacó Néider.

El creador de contenido afirmó que Maiker es su gran amigo y eso es razón suficiente para apoyarlo en la competencia. Aun sí, dijo que respeta los cuestionamientos contra él y afirmó que lo malo que tenga que decirle lo hará cuando él ya salga de La casa.

Néider García es gran amigo de Maiker Smith, participante de La casa de los famosos. Fotos: RCN

Maiker Smith está en riesgo de eliminación junto a Jay Torres, Beba, Manuela Gómez, Alejandro Estrada, Eidevin López y Juan Palau.

¿Johanna Fadul se unió a las críticas contra Maiker Smith tras su expulsión?

Maiker ha estado en el centro de los comentarios en redes sociales por su reacción ante la expulsión de Johanna Fadul. Posteriormente, la propia actriz habló de la actitud del creador de contenido con ella.

En uno de sus más recientes pronunciamientos, Johanna aseguró que desea que Maiker sea el próximo eliminado del reality.

Johanna Fadul afirmó que Maiker Smith es una persona "resentida". Fotos: RCN

Según explicó, considera que su comportamiento dentro de la casa no aporta nada positivo al programa y que su forma de reaccionar ante las situaciones genera un ambiente tenso.

“Todo lo cuestiona, todo le afecta”, expresó Johanna y agregó que considera que es una persona “resentida” y “tocada”.

Pero ahí no se quedaron sus críticas, Fadul afirmó que él tiene el ego muy alto, y le hubiera gustado decirle todo en La casa, pero su inesperada expulsión no la dejó.

Maiker se enfrentará este domingo al cuarto de eliminación y su suerte se decidirá con las votaciones del público.