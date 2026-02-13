Drake desata controversia por compra millonaria de objeto que perteneció a Pablo Escobar

Una nueva controversia rodea al rapero canadiense Drake, luego de que se conociera la compra de una prenda vinculada al nombre de Pablo Escobar.

El hecho reabrió el debate sobre la forma en que figuras internacionales se relacionan con la imagen del excapo del Cartel de Medellín, especialmente en Colombia, donde su legado sigue generando rechazo y dolor.

El propio artista fue quien avivó la polémica al compartir en sus redes sociales imágenes de un objeto que, según dio a entender, habría pertenecido al narcotraficante.

Aunque en otros países el gesto pasó casi desapercibido, en Medellín y otros sectores del país la reacción fue inmediata.

Drake vuelve a causar controversia por compra millonaria vinculada a Pablo Escobar. (Foto JAIME SALDARRIAGA / AFP) (Foto Robyn Beck / AFP)

¿Cuánto pagó Drake por la prenda que le perteneció a Pablo Escobar?

De acuerdo con información difundida por medios especializados en cultura pop, Drake habría pagado 75.000 dólares, una cifra que supera los 275 millones de pesos colombianos, por el objeto en cuestión.

La compra se habría realizado a través de una subasta en línea que cerró a finales de 2025, en la que el vendedor figuraba con un nombre asociado al legado del excapo.

El alto valor pagado no solo llamó la atención por tratarse de un accesorio, sino también por el simbolismo que representa el nombre de Escobar fuera de Colombia, donde con frecuencia es visto desde una óptica distinta a la que predomina en el país.

¿Cuál fue la prenda que compró Drake de Pablo Escobar?

La pieza adquirida sería una gorra verde de los Boston Celtics, franquicia histórica de la NBA.

En las imágenes compartidas por Drake se observa la gorra sobre un escritorio, acompañada de otros objetos antiguos, entre ellos un escudo de Atlético Nacional.

En otra publicación, el rapero mostró una fotografía de Pablo Escobar usando una gorra similar, lo que dio pie a la asociación directa.Sin embargo, la autenticidad del objeto ha sido puesta en duda.

Nicolás Escobar Urquijo, sobrino del excapo, aseguró que la gorra no perteneció a su tío, sino que habría sido prestada en una ocasión específica y que existen múltiples réplicas similares. Según explicó, no hay certeza de que la prenda original aún exista.

Mientras algunos seguidores de Drake defienden la compra como parte de su afición por coleccionar objetos históricos, en Colombia el episodio volvió a encender la discusión sobre la romantización de figuras ligadas al narc0tráfic0 y el impacto que ese tipo de gestos tiene en la memoria colectiva del país.