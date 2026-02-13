Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Swedish House Mafia llega al Festival Estéreo Picnic 2026

Tras la cancelación de Peso Pluma, el FEP 2026 anunció a Swedish House Mafia como nuevo invitado.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Swedish House Mafia es la nueva banda confirmada para el Festival Estéreo Picnic 2026
Swedish House Mafia es la nueva banda confirmada para el Festival Estéreo Picnic 2026 (AFP/Alejandro Gonzalez)

La cuenta regresiva para el Festival Estéreo Picnic 2026 continúa generando expectativas en sus asistentes. A pocas semanas de su realización, la organización confirmó la participación de una de las bandas de música electrónica más importante de Suecia: Swedish House Mafia; conformada por los disc-jockeys Axwell, Steve Angello y Sebastian Ingrosso.

¿Qué día y a qué hora se presentará Swedish House Mafia en el Festival Estéreo Picnic 2026?

El trío sueco que revolucionó la música electrónica estará presente en la segunda fecha del marco del festival (sábado 21 de marzo), en uno de los múltiples escenarios que brinda el FEP 2026, con el fin de que los asistentes configuren sus propias rutas musicales; además, su show está posicionado como uno de los más importantes de ese día.

¿Por qué el anuncio de la asistencia de Swedish House Mafia al Festival Estéreo Picnic 2026 fue uno de los últimos?

Swedish House Mafia fue la banda seleccionada para reemplazar el show de Peso Pluma que estaba previamente programado, pero que fue cancelado por el mismo artista. Los responsables del evento publicaron un comunicado explicando que:

“Infortunadamente, el artista adquirió nuevos compromisos y hará una gira en Estados Unidos alrededor de las fechas del Festival y así no podrá cumplir con su show en Bogotá.”;

sin embargo, las personas van a asistir al evento, recibieron la noticia del show de la banda de forma muy positiva, haciendo, a través de las redes sociales comentarios como: “Acaban de darme la razón perfecta para ir el sábado” o “¿Kygo y Mafia en el mismo día?, que belleza”

Swedish House Mafia reemplazará el show de Peso Pluma en el Festival Estéreo Picnic 2026
Swedish House Mafia reemplazará el show de Peso Pluma en el Festival Estéreo Picnic 2026 (Foto de: Freepik)

¿Cuáles artistas se presentarán el segundo día del Festival Estéreo Picnic junto a Swedish House Mafia?

El sábado 21 de marzo de 2026 en el Festival Estéreo Picnic (FEP) en Bogotá, se destacan, además de Swedish House Mafia, las presentaciones de: The Killers como headliner principal, Young Miko, Luis Alfonso, Interpol, Skrillex, Turnstile, Kygo, entre otros artistas.

¿Cuáles son las expectativas de los productores del Festival Estereo Picnic tras el anuncio de Swedish House Mafia como uno de los invitados principales?

El anuncio refuerza el peso internacional del festival y eleva las expectativas en torno a una jornada que, de por sí, reúne nombres de alto impacto global. El trío sueco, referente absoluto de la música electrónica contemporánea, se suma así a una programación que mezcla figuras históricas, fenómenos actuales y propuestas diversas

