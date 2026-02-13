El Club AORA se consolida como uno de los espacios más esperados del FEP 2026, ¿de qué se trata?

EL Club AORA, vuelve a estar presente en el Festival Estéreo Picnic 2026, trayéndole a los asistentes del evento, un espacio en el que pueden tener una total libertad de expresión e identidad; asimismo, tienen su propio listado de artistas que estarán presentes en este escenario.

¿Qué es el Club AORA que va a estar en el Festival Estéreo Picnic 2026?

Club AORA es un espacio nocturno que se ha posicionado como uno de los escenarios más vibrantes y transformadores dentro de eventos culturales como el Festival Estéreo Picnic en Bogotá.

Se caracteriza por ser un punto de encuentro creativo donde la música, el performance y la expresión artística se fusionan sin fronteras, celebrando la diversidad y la libertad de quienes asisten.

Club AORA en el FEP, le apuesta a la libertad de expresión e identidad (Foto de: Freepik)

¿Es la primera vez que el Club AHORA va a estar presente en el Festival Estéreo Picnic?

El Club AORA tuvo su primera aparición en el Festival Estéreo Picnic (FEP) durante la edición de 2024. Este escenario fue introducido como un espacio inmersivo inspirado en los cabarets de los años 20, volviéndolo así, un espacio llamativo para los asistentes del evento en la jornada nocturna.

¿Cuál es el Line-Up de Club AHORA en el Festival Estéreo Picnic 2026?

El Festival Estéreo Picnic se caracteriza por ofrecer al público artistas y propuestas reconocidas. En 2026, no es la excepción y presenta un cartel especial para el escenario Club AHORA, enfocado en sonidos alternativos y expresiones culturales diversas.

En esta programación se destacan nombres como La Tigresa del Oriente, pionera de la cultura pop y kitsch en Latinoamérica; Gottmik, figura clave del arte drag contemporáneo; y proyectos como La Ramona, Dolores Te Canta, Lomaasbello y Prismátika, entre otros.

¿Por qué el Club AORA es tan famoso entre el público del Festival Estéreo Picnic?

La experiencia que ofrece Club AHORA se presenta como una propuesta totalmente nueva e innovadora dentro de un festival tan tradicional como el Festival Estéreo Picnic. Este espacio busca atraer a personas que no se identifican con la cotidianidad y que desean explorar expresiones artísticas y sensoriales distintas.

Además, Club AHORA propone presentaciones tipo obra viva, con bailarines y shows de cabaret, creando una atmósfera inmersiva y performática.