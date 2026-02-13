Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Beéle compartió curioso mensaje tras confirmarse el embarazo de Isabella Ladera: “Sorpresa”

Tras confirmarse el embarazo de Isabella Ladera, Beéle compartió curioso mensaje en redes sociales.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Así habría reaccionado Beéle tras la confirmación de que Isabella Ladera será mamá
Beéle sorprendió con inesperado mensaje tras la confirmación del embarazo de Isabella Ladera. (Fotos: AFP y Canal RCN)

Así habría reaccionado Beéletras la confirmación de que Isabella Ladera será mamá con su actual pareja Hugo García.

Luego de que la noticia se hiciera pública, algunos seguidores del cantante urbano comenzaron a analizar sus recientes publicaciones en redes sociales, interpretando ciertos mensajes como posibles indirectas relacionadas con su pasado sentimental.

¿Qué compartió Beéle tras el anuncio del embarazo de Isabella Ladera?

El barranquillero, quien suele utilizar sus plataformas digitales para mostrar aspectos de su vida profesional, publicó en sus historias de Instagram, donde acumula más de 4 millones de seguidores, un fragmento de su más reciente tema musical.

En el video se escucha una parte de la canción en la que hace referencia a la pérdida de un amor y a sentimientos de nostalgia, lo que llevó a algunos usuarios a vincular la publicación con la noticia del embarazo de Isabella Ladera.

Posteriormente, Beéle compartió un video invitando a sus seguidores a ver la historia anterior, señalando que había dejado una “sorpresa”.

Así habría reaccionado Beéle tras la confirmación de que Isabella Ladera será mamá
Beéle sorprendió con inesperado mensaje tras la confirmación del embarazo de Isabella Ladera. (Foto: AFP)

En el video, el cantante finaliza diciendo “disfruten” con un tono diferente al habitual, lo que también generó comentarios y especulaciones entre quienes siguen de cerca a Beéle.

Sin embargo, el contenido compartido también estaría relacionado con la promoción de su nuevo lanzamiento musical, algo que el artista suele hacer con frecuencia en sus perfiles digitales.

¿Cuál fue la historia entre Isabella Ladera y Beéle?

Isabella Ladera y Beéle confirmaron públicamente su romance en septiembre de 2023, aunque desde junio de ese mismo año ya circulaban rumores sobre una relación luego de que coincidieran en un evento realizado en Venezuela.

Durante su noviazgo protagonizaron distintos momentos que llamaron la atención, incluyendo apariciones juntos en eventos y alfombras rojas, como los Billboard Latinos 2024.

Así habría reaccionado Beéle tras la confirmación de que Isabella Ladera será mamá
Beéle sorprendió con inesperado mensaje tras la confirmación del embarazo de Isabella Ladera. (Foto: AFP)

Su relación estuvo marcada por altibajos y polémicas, con una breve separación a finales de 2023 y posteriores reconciliaciones. Finalmente, hacia finales de 2024 se conoció que la pareja había terminado su relación sentimental.

Tras la reciente confirmación de que Isabella Ladera espera un hijo junto a su actual pareja, Hugo García, las publicaciones de Beéle volvieron a generar interés entre los internautas.

