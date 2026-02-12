Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Omar Murillo se cansó de las críticas por sus fotos y habló sobre su orientación

Omar Murillo reaccionó a la lluvia de críticas que ha recibido por sus fotos presumiendo su figura y su orientación.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Omar murillo responde a criticas sobre su orientacion
Omar murillo reaccionó tras lluvia de críticas/Canal RCN

El actor Omar Murillo, conocido como 'Bola 8', se cansó de los comentarios malintencionados que le han dejado varios internautas en sus redes sociales.

¿Por qué están criticando a Omar Murillo en sus redes sociales?

Luego de su separación con Koral Acosta, el actor ha estado envuelto en polémica en redes sociales debido a que muchos seguidores no han parado de cuestionarlo sobre su orientación, además de criticarlo constantemente por sus más recientes publicaciones en las que suele presumir su figura.

omar murillo contesta criticas

Muchos lo han juzgado y le han mencionado que debería compartir ese tipo de contenido en otras plataformas, por lo que, ´le no dudó en hacerlo, pero aprovechó para responderles a quienes lo critican por lucir su belleza en sus redes sociales.

¿Qué dijo Omar Murillo tras las críticas que recibe por presumir su figura y que cuestionen su orientación?

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene miles de seguidores, compartió un mensaje en el que se mostró casando de los mensajes que recibe de algunos detractores.

omar murillo habla sobre su orientacion

"Doble moralistas porque esos que están criticando quisiera ver sus vidas, solo se preocupan por criticar, pero no hacen nada por ellos mismos, así que yo seguiré como la canción 'así yo soy, así seguiré'", expresó.

Señaló que no entiende dónde le ven el pecado e interrogó a quienes lo juzgan diciéndoles que si el pecado está en realidad en sus fotos o en sus pensamientos.

Asimismo, detalló que el se enorgullece de poder sentirse libre y hacer lo que realmente quiere sin el miedo al qué dirán, añadiendo que él no tiene la culpa de que no todos puedan tener esa seguridad.

De igual manera, volvió a mencionar el tema de su orientación desmintiendo dicha situación.

"Anda escudriñando y buscando argumentos y situaciones donde no las hay, basta ya por favor. Ustedes no saben cómo gozo yo cuando leo esos comentarios porque me doy cuenta de lo adulto que estamos en doble moral", dijo.

Concluyó mencionando que él seguirá siendo leal a sus convicciones pese a lo que puedan decir sobre él.

