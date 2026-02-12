Exfutbolista confiesa delicado estado de salud tras ser diagnosticado con cáncer
El exjugador y actual comentarista deportivo reveló que enfrenta una compleja situación de salud tras recibir un diagnóstico que lo llevó a ser hospitalizado.
Un exfutbolista y actual comentarista deportivo sorprendió al hablar abiertamente sobre el complejo momento de salud que atraviesa.
En una reciente entrevista radial, el exdelantero contó que fue diagnosticado con cáncer, una noticia que lo llevó a ser hospitalizado y a someterse a varios exámenes médicos. Sus declaraciones generaron impacto entre oyentes y seguidores, quienes no conocían esta situación personal.
El exjugador explicó que decidió hacer pública la información para contar lo que está viviendo y aclarar cómo avanza su proceso médico, sin alarmar, pero con total franqueza.
¿Quién es el exfutbolista que padece de cáncer?
Se trata de Mauricio Pinilla, exfutbolista chileno, bicampeón de América con la selección de Chile y actual comentarista deportivo. Pinilla reveló que el diagnóstico se dio luego de presentar varios problemas de salud que lo obligaron a acudir a una clínica.
Según contó, inicialmente fue atendido por una prostatitis, lo que derivó en una serie de exámenes más exhaustivos. Durante ese proceso médico, los especialistas detectaron unas manchas en la piel que encendieron las alertas y llevaron a realizar estudios más específicos.
El exdelantero explicó que estuvo internado durante cuatro días mientras le practicaban diferentes pruebas, un periodo que calificó como difícil, tanto a nivel físico como emocional.
¿Qué tipo de cáncer tiene Mauricio Pinilla?
Mauricio Pinilla confirmó que fue diagnosticado con cáncer de piel, una condición que, según le informaron los médicos, estaría relacionada con la alta exposición al sol durante años de entrenamientos y partidos al aire libre.
El exfutbolista señaló que el tratamiento ya comenzó y que, en esta primera etapa, los médicos deberán tratar las lesiones detectadas en la piel. Explicó que el procedimiento consiste en eliminar esas manchas y que, de acuerdo con el equipo médico, el proceso debería resolverse en un plazo relativamente corto.
Pinilla aseguró que actualmente se siente bien físicamente, aunque reconoció que el diagnóstico le ha generado episodios de angustia. Sobre esto, explicó que continúa en tratamiento psicológico y psiquiátrico, apoyándose en profesionales y medicamentos para manejar estos momentos.
Finalmente, el comentarista deportivo fue enfático en que está siguiendo todas las indicaciones médicas, sin bajar la guardia, y que se mantiene atento a su salud.
Sus declaraciones fueron recibidas con mensajes de apoyo por parte de colegas, oyentes y seguidores.