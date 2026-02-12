Shakira está vendiendo la isla privada en Bahamas; esta es la extravagante cifra

La isla de Shakira, Bonds Cay, ubicada al norte de las Bahamas, vuelve a ser noticia por su ingreso al mercado inmobiliario internacional. Su exorbitante precio de venta ha causado revuelo en redes sociales.

¿Dónde está la isla de Shakira?

Bonds Cay se encuentra en el norte de las Bahamas, a unos 200 kilómetros de Miami. Tiene una extensión aproximada de 263 hectáreas y conserva gran parte de su entorno natural.

El agente a cargo del proceso de venta señala que la isla dispone de una línea costera amplia y condiciones de acceso para yates, jets privados y helicópteros. Su topografía incluye zonas planas aptas para edificación y áreas con colinas y vegetación autóctona.

La isla de Shakira se encuentra en Bahamas / (Foto de AFP)

Según la información disponible, estas condiciones permiten contemplar opciones como desarrollos residenciales, complejos turísticos o iniciativas orientadas a la conservación del territorio, dependiendo del enfoque del comprador.

¿Cuál es la historia de la isla de Shakira?

Shakira y sus socios compraron esta isla en 2006 por unos 16 millones de dólares. Su propósito inicial era construir un refugio de lujo para artistas, con estudios de grabación, galerías de arte y hoteles de alta gama.

Shakira construiría un refugio para artistas / (Foto de AFP)

Sin embargo, tras diversos problemas legales y logísticos, el proyecto nunca se desarrolló. Hoy la isla se vende como un terreno con gran potencial para inversionistas que deseen retomar el concepto de turismo de lujo.

¿Cuánto cuesta la isla de Shakira?

El precio de venta anunciado es de 25 millones de euros. Medios internacionales indican que esta cifra duplica el valor aproximado por el que fue adquirida.

La isla de Shakira llama la atención en redes sociales / (Foto de AFP y Freepik)

La inmobiliaria sostiene que la variación del precio responde a factores como la ubicación, el tamaño del terreno y la escasez de islas privadas disponibles en el mercado regional.

Los internautas afirman que el interés por este tipo de propiedades ha crecido en los últimos años debido a la búsqueda de espacios con proyección turística o residencial en el Caribe.