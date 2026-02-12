Orlando Liñán, cantante, actor y presentador en el Canal RCN, tomó la decisión de cortarse el cabello. El valduparense dejó atrás su tradicional cabellera y ahora luce con la cabeza rapada.

¿Por qué Orlando Liñán, cantante y presentador de RCN, se cortó todo el cabello?

El nuevo look ha impactado a internautas y seguidores del artista, quien saltó a la fama por interpretar a Diomedes Díaz en la bioserie de RCN, ‘Diomedes, El Cacique de la Junta’.

Liñán reveló un emotivo video en redes sociales y allí contó las verdaderas razones que lo llevaron a despojarse de todo su cabello.

Orlando le hizo una promesa a Kevin Matías, un niño que lo conmovió por la delicada enfermedad que padece. En un acto de empatía, Liñán decidió hacerse el mismo corte de él, quien siempre había visto al presentador como su gran ídolo.

Orlando Liñán se conmovió con el caso de un niño y quiso cortarse todo el cabello. Foto: RCN

El video muestra el momento en que poco a poco cae el cabello de Liñán al paso de la máquina; además, Kevin Matías oficia como su propio peluquero.

Hay promesas que no se hacen con palabras… se hacen con el corazón. Hace un tiempo le dije a Kevin Matías que yo me haría el mismo corte que él y se lo cumplí, y no fue solo eso, si no que él mismo fue quien me cortó el cabello. Este no es un corte, es un símbolo de fuerza, de valentía y de fe”, escribió el presentador de 'Buen Día, Colombia'.

Liñán destacó que, “Kevin me enseñó que la verdadera grandeza no está en los escenarios, sino en la actitud con la que enfrentamos las batallas de la vida”.



El acto del cantante y presentador conmovió las redes sociales y desató una ola de reacciones. Muchos aplaudieron su gesto.

“Qué bello es tener empatía con las personas te felicito”, “pequeños actos de amor que llenan el alma”, “qué gesto tan tierno, te amamos”, “admiración total gran hombre con un inmenso corazón”, “lindo gesto Orlando. Te felicito”.

¿Quién es Orlando Liñán, cantante, actor y presentador colombiano?

Orlando Liñán es cantante y actualmente hace parte del grupo de presentadores de ‘Buen Día, Colombia’, donde comparte set con María Mercedes Ruiz, Andrés López, Ana Karina Soto y Sandra Bohórquez.

‘Buen Día, Colombia’ es el espacio matutino del Canal RCN, donde se realizan entrevistas, se habla de cultura, deporte y mucho más.

El papel de Diomedes Díaz le significó mucho reconocimiento a Orlando Liñán. Foto: RCN

Liñán, entre tanto, ganó mucho reconocimiento por su impecable interpretación de Diomedes Díaz en ‘Diomedes, El Cacique de La Junta’. Ese papel le valió reconocimiento y más fama. Posteriormente, se alzó también con el triunfo del reality ‘Soldados 1.0’.